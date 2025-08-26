Live
Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Jelentős változást eszközölt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hétvégi Holland Nagydíjra. Ennek értelmében megemelik a sebességhatárt a bokszutcában, hogy stratégiai szempontból izgalmasabb legyen a Forma-1-es holland futam.

A tengerparti versenypálya szűk bokszutcája miatt a szokásos 100 km/órás sebességhatárt 60 km/órára korlátozták, hogy ezzel védjék a Forma-1-es csapatok szerelőit az esetleges balesetektől. Ezáltal azonban a pilóták sok időt vesztettek a kiállásoknál, a csapatok pedig ritkán vállaltak többszöri kerékcserét egy olyan helyszínen, ahol előzni is rendkívül nehéz.

Forma-1 Rear view of the cars at the first turn T1 while Charles Leclerc of Monaco driving the F1 race car no 16, a Scuderia Ferrari SF-25 leads the race start during the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August 3, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Az FIA nagyobb stratégiai változatosságot remél a Forma-1-es zandvoorti versenytől
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Nagyobb stratégiai harc várható a Forma-1-es Holland Nagydíjon

Az elmúlt években a száraz futamokon általában egykiállásos taktikára rendeződtek be a csapatok, de ennek ellensúlyozásaként az FIA úgy döntött, hogy megemeli a bokszutcai sebességhatárt, így már a hétvégén 80 km/órára lesz a minimumsebesség a Zandvoorti versenypályán.

A döntéstől azt remélik, hogy több stratégiai lehetőséget kínál majd a csapatoknak, különösen, hogy a Pirelli is változtatott a gumiválasztásán és az utóbbi évekhez képest sokkal lágyabb gumiabroncsokat vitt el Zandvoortba.

A Pirelli az idei 500. F1-es nagydíjára a C2-es, C3-as és C4-es keverékeket választotta. A tavalyi Holland Nagydíjat a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte. Arra a hétvégére az olasz gyártó C1-es, C2-es és C3-as kombinációt használták.

