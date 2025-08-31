A Forma-1-es vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri győzelmével zárult szombati időmérőn Oliver Bearman a 19. helyet szerezte meg, és egyben ő futotta a leglassabb köridőt azok közül, akik mért kört teljesítettek Lance Stroll balesete után.

Oliver Bearman a bokszutcából indul a Forma-1-es Holland Nagydíjon

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Furcsa szabály miatt büntették a Forma-1-es pilótát

A Holland Nagydíj időmérője után aztán az FIA technikai delegáltja, Jo Bauer tájékoztatta a sportfelügyelőket arról, hogy a Haas megsértette a sportszabályzat 40.6-os cikkelyét. Eszerint az amerikai istálló azzal hibázott, hogy Bearman autóját nem fedték le az időmérő után két órán belül, ahogy azt a szabályok előírják.

Az autóbetakarás ugyan csak egy formális lépésnek tűnik, de a becsomagolás lényegében fizikai akadályt is képez az autó beállításainak módosítását illetően. Azzal, hogy Bearman esetében ez a betakarás elmaradt, várható volt, hogy érkezik a büntetés. A parc ferme szabályok megsértése miatt Bearman így kénytelen lesz a bokszutcából indulni a vasárnapi 72 körös futamon.

A brit versenyző azonban nem csak azért kapott büntetést, mert a csapata elmulasztotta kivitelezni ezt a szokatlan szabályt, hanem azért is, mert motort cseréltek az autójában.

A zandvoorti F1-es futam vasárnap 15 órakor kezdődik.

