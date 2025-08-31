Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Változott a Forma-1-es Holland Nagydíj rajtsorrendje. Oliver Bearman, a Haas pilótája ugyanis a bokszutcából lesz kénytelen rajtolni, miután motort cseréltek az autójának hátsó részében .

A Forma-1-es vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri győzelmével zárult szombati időmérőn Oliver Bearman a 19. helyet szerezte meg, és egyben ő futotta a leglassabb köridőt azok közül, akik mért kört teljesítettek Lance Stroll balesete után.

Forma-1 driver Oliver Bearman of Haas participates in the free practice and qualification at the Formula 1 circuit in Zandvoort, Netherlands, on August 30, 2025, for the Formula One Zandvoort Saturday 2025 season 2025-2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Oliver Bearman a bokszutcából indul a Forma-1-es Holland Nagydíjon
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Furcsa szabály miatt büntették a Forma-1-es pilótát

A Holland Nagydíj időmérője után aztán az FIA technikai delegáltja, Jo Bauer tájékoztatta a sportfelügyelőket arról, hogy a Haas megsértette a sportszabályzat 40.6-os cikkelyét. Eszerint az amerikai istálló azzal hibázott, hogy Bearman autóját nem fedték le az időmérő után két órán belül, ahogy azt a szabályok előírják.

Az autóbetakarás ugyan csak egy formális lépésnek tűnik, de a becsomagolás lényegében fizikai akadályt is képez az autó beállításainak módosítását illetően. Azzal, hogy Bearman esetében ez a betakarás elmaradt, várható volt, hogy érkezik a büntetés. A parc ferme szabályok megsértése miatt Bearman így kénytelen lesz a bokszutcából indulni a vasárnapi 72 körös futamon.

A brit versenyző azonban nem csak azért kapott büntetést, mert a csapata elmulasztotta kivitelezni ezt a szokatlan szabályt, hanem azért is, mert motort cseréltek az autójában.

A zandvoorti F1-es futam vasárnap 15 órakor kezdődik.

Kapcsolódó cikkek:

Max Verstappen lemondóan nyilatkozott a hazai futama előtt
Az Aston Martin pilótája a Holland Nagydíj időmérőjén is falhoz csapta az autóját
Pornófilmben tűnt fel a Mercedes csapatfőnöke
Brutális büntetést kapott a vb-éllovas a súlyos szabálytalanság után – videó
Dráma a Holland Nagydíjon: rommá tört az egyik autó, leállították az edzést
„Hülyeségeket beszél” – a Mercedes pilótája reagált Hamilton kijelentésére
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!