Bár hivatalosan még nem jelentették be, egybehangzó sajtóhírek szerint a Forma-1 mezőnyéhez jövőre csatlakozó Cadillac szerződtette a csapat első pilótáját.

Miután biztossá vált, hogy 2026-tól az amerikai istállóval bővül a Forma-1 rajtrácsa, azonnal elkezdtek repkedni a nevek azzal kapcsolatban, hogy kik lehetnek a csapat lehetséges versenyzői a következő szezonban. Nos, úgy fest, egy hely máris elkelt, ugyanis a RacingNews365 és a Formula.hu értesülései szerint Valtteri Bottas személyében a Cadillac F1-es csapata leszerződtette első pilótáját.

Forma-1 Valtteri Bottas of Mercedes-AMG Petronas F1 Team walks in the paddock during media day of the Hungarian GP, the 14th round of the Formula 1 World Championship, in Hungaroring, Mogyorod, Central Hungary, Hungary, on July 31, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
A finn Forma-1-es pilóta, Valtteri Bottas megállapodott a Cadillac csapatával
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Rutinos Forma-1-es pilótát igazolt a Cadillac

A jelenleg a Mercedes tartalékpilótájaként szereplő rutinos finn pilótát várhatóan a jövő héten, a Holland Nagydíj előtt mutatja majd be hivatalosan a Cadillac.

Bottas érkezéséről már egy ideje pletykáltak, főleg azután, hogy maga a versenyző is arról beszélt nyíltan, hogy szeretne jövőre visszatérni a rajtrácsra. Egyelőre nem világos, hogy a megállapodás után Bottas azonnali hatállyal távozik-e a Mercedestől, vagy csak a szezon végén csatlakozik új csapatához.

A 35 éves versenyző tapasztalata komoly előnyt jelenthet az újonc számára, hiszen 2017 és 2021 között tíz futamot nyert a brackley-i csapatnál, összesen pedig 58 alkalommal végzett dobogós helyen.

A finn csapattársa jó eséllyel a Red Bull egykori pilótája, Sergio Perez lehet, de a mexikói iránt állítólag az Alpine is érdeklődik, miközben az amerikai istálló Mick Schumacherrel és Felipe Drugovich-csal is tárgyal.

