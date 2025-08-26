Már régóta lehetett sejteni, hogy kik lehetnek a Forma-1 mezőnyéhez csatlakozó Cadillac pilótái, de augusztus végén a találgatások ideje végleg lejárt, mert az istálló hivatalosan is bejelentette, hogy a Sergio Pérez, Valtteri Bottas párossal mutatkoznak be a királykategóriában.

A Forma-1 mezőnyéhez csatlakozik a Cadillac

Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Az F1-es visszatérés lehetőségét mind a két pilóta már egy ideje aktívan kereste. Pérezt még a Red Bull, Bottast pedig a Sauber bocsátotta el (a versenyzők maradtak volna a sorozatban). Állítólag az Alpine istálló mind a két pilótánál bejelentkezett, de úgy alakult, hogy mindketten a velük hosszabb távra tervező Cadillacet választották.

A Cadillac egy közleményt is adott ki ez ügyben, amelyben kifejtették, hogy a két 35 éves versenyző a tapasztalat, az iránymutatás és a technikai érzék „páratlan elegyével” segíti majd a csapat fejlődését. Pérez és Bottas mögött összesen 527 nagydíj, 16 futamgyőzelem és 106 dobogó van, nem akármilyen rutint hoznak az újonc alakulatnak.