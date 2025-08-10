A Forma-1 hivatalos X oldala tette közzé az alábbi fotót, amelyen a 2026-os idényben induló istállók szerepelnek, és természetesen az egyes csapatok által kiválasztott két pilóta is, már, ahol ez megvan. A McLaren és a Ferrari elvileg már tudja, kikkel vág neki a jövő évnek több más csapattal egyetemben, ugyanakkor például az újonc Cadillac még nem fedte fel a pilótáit, illetve Verstappen mellé sem tudják még a Red Bullnál, ki fog beülni. Ennél már csak a Mercedes helyzete érdekesebb, ahol papíron még szintén nem lehet tudni, kikkel állnak majd rajthoz.

A Forma-1 jövőre egyelőre pilóta fronton így fest

Fotó: Formula-1 X oldala

A Forma-1-es verseny idén a McLarenekről szól

Augusztus végén Hollandiában folytatódik a megmérettetés a kisebb nyári szünetet követően. A világbajnoki pontverseny első két helyén rendkívül szoros az állás, méghozzá a McLaren két pilótája között: Oscar Piastri 284 ponttal vezet, míg a Magyar Nagydíjon győztes Lando Norris 275 ponttal áll a második helyen. A négyszeres világbajnok Verstappen 187 ponttal a harmadik. Mondjuk a dobogó jelenlegi állása alapján az is kikövetkeztethető, hogy a konstruktőri vb állása meggyőző McLaren előnyt mutat mindenki mással szemben.