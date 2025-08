A Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzését rendezték péntek kora délután a megújult Hungaroringen, amely már a 40. nagydíjhétvégének ad otthont. Az első érdekes hír már délelőtt megérkezett, méghozzá azzal, hogy Fernando Alonso nem ült autóba az első szabadedzésen, őt Drugovich pótolta.

Már a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt is nagyon jó volt a hangulat a Hungaroringen

Fotó: Csudai Sándor

A Forma-1-es mezőny nagy bejelentéssel érkezett pénteken

Max Verstappen, a négyszeres világbajnok holland pilóta a Magyar Nagydíj helyszínén jelentette be, hogy 2026-ban is a Red Bull Racing színeiben versenyez majd. „Itt az ideje, hogy véget vessünk a pletykáknak. Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy maradok” – mondta a pilóta újságíróknak a Hungaroringen. „Ha valóban távozni akartam volna, nem vettem volna részt a csapattal folytatott részletes technikai egyeztetéseken a következő szezont illetően” – tette hozzá a 27 éves Verstappen.

A két McLaren harcolt Leclerc-rel

Az első szabadedzésen 10 perc után a Ferrari és Charles Leclerc állt az élre, majd a McLaren és Lando Norris hátát nézhette a mezőny, de ekkor még csak a közepes keverékű abroncsok kerültek elő.

Nagyjából féltvánál be kellett jönni a virtuális biztonsági autónak, ugyanis a Kick Sauberrel a Nico Hülkenberg helyén autózó Paul Aron csúszott ki a kavicságyba, aki a Silverstone-i hétvége után másodszor vehetett részt F1-es szabadedzésen.

A folytatásban újra Leclerc állt az élre, de már a lágyabb keverékekkel, majd Norris menetrendszerűen visszavette az első helyet. 15 perccel a gyakorlás vége előtt már a két McLaren állt az élen, majd Hamilton fékezte el csúnyán a Ferrarit, át is kellett vágnia a sikánt.

Oscar Piastri alig maradt le csapattársa mögött

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A folytatásban a sorrend már nem változott, a két Mclaren mögött (Norris, Piastri) Charles Leclerc végzett a harmadik helyen.

A 25 éves Norris 19 ezredmásodperccel előzte meg Piastrit, a harmadik Charles Leclerc hátránya már több mint két tizedmásodperc volt.

Jó edzést teljesített a francia Isack Hadjar a Racing Bulls versenyautójában, ugyanis ő végzett negyedikként, míg a hétszeres vb-győztes és a Hungaroringen nyolc alkalommal diadalmaskodó, ezzel rekorder Lewis Hamilton (Ferrari) ötödik lett az első gyakorláson.