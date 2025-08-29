A meteorológiai előrejelzések szerint a csütörtöki zivatarok áthúzódnak a hétvége nyitónapjára is a Forma-1-es Holland Nagydíjon.
Péntek délután zivatarok is várhatók, a csapadék esélye 41 százalék, míg a hőmérséklet 19 fok körül alakul, a páratartalom pedig 80 százalék körül lesz. Ez a magas páratartalom és a vizes aszfalt komoly kihívást jelenthet a csapatoknak az edzésprogram teljesítésekor.
A szombati időmérő idején már kedvezőbb körülmények várhatók. A zivatarok veszélye megszűnik, a csapadék esélye is visszaesik 24 százalékara, míg a hőmérséklet eléri a 20 fokot, de a páratartalom is csökkenhet.
Éjjel azonban újabb záporok érkezhetnek, 40 százalék eséllyel. A futam reggelén ismét esőre lehet számítani, a csapadék esélye ekkor már 52 százalék. A levegő hőmérséklete elérheti a 21 fokot és akár 30 km/órás lökésekre is számítani lehet. A páratartalom 74 százalékos lesz napközben, estére pedig tovább emelkedik 81-re.
Ez azt jelenti, hogy a verseny alakulásába komoly beleszólása lehet az időjárásnak.
A futamot felvezető korábbi cikkünkben részletesen is írtunk arról, hogy a Forma-1 pedig a hétvégén Zandvoortban tér vissza.
A Holland Nagydíj az időjárás mellett nemcsak Max Verstappen hazai pályája miatt tartogat izgalmakat, hanem azért is, mert a McLaren pilótái újra egymásnak feszülnek, és figyelhetjük azt is, miként küzd meg Lewis Hamilton élete talán legnehezebb Forma-1-es szezonjával.
A cikket ide kattintva tudják elolvasni.