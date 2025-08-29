A meteorológiai előrejelzések szerint a csütörtöki zivatarok áthúzódnak a hétvége nyitónapjára is a Forma-1-es Holland Nagydíjon.

Eshet az eső a Forma-1-es Holland Nagydíjon

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Az eső bekavarhat a Forma-1-es Holland Nagydíjon

Péntek délután zivatarok is várhatók, a csapadék esélye 41 százalék, míg a hőmérséklet 19 fok körül alakul, a páratartalom pedig 80 százalék körül lesz. Ez a magas páratartalom és a vizes aszfalt komoly kihívást jelenthet a csapatoknak az edzésprogram teljesítésekor.

A szombati időmérő idején már kedvezőbb körülmények várhatók. A zivatarok veszélye megszűnik, a csapadék esélye is visszaesik 24 százalékara, míg a hőmérséklet eléri a 20 fokot, de a páratartalom is csökkenhet.

Éjjel azonban újabb záporok érkezhetnek, 40 százalék eséllyel. A futam reggelén ismét esőre lehet számítani, a csapadék esélye ekkor már 52 százalék. A levegő hőmérséklete elérheti a 21 fokot és akár 30 km/órás lökésekre is számítani lehet. A páratartalom 74 százalékos lesz napközben, estére pedig tovább emelkedik 81-re.

Ez azt jelenti, hogy a verseny alakulásába komoly beleszólása lehet az időjárásnak.

A futamot felvezető korábbi cikkünkben részletesen is írtunk arról, hogy a Forma-1 pedig a hétvégén Zandvoortban tér vissza.

A Holland Nagydíj az időjárás mellett nemcsak Max Verstappen hazai pályája miatt tartogat izgalmakat, hanem azért is, mert a McLaren pilótái újra egymásnak feszülnek, és figyelhetjük azt is, miként küzd meg Lewis Hamilton élete talán legnehezebb Forma-1-es szezonjával.

Baráti csata a világbajnoki címért

Mi lesz Hamilton sorsa?

Milyen nyitott kérdések vannak még?

A Holland Nagydíj menetrendje

