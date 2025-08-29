Olyan intenzív volt a Magyar Nagydíj és az azt lezáró, főleg Lewis Hamilton főszereplésével lezajlott nyilatkozatáradat, valamint az F1-es bejelentések sora, hogy úgy érezhetjük, mintha nem is lett volna majdnem egy hónapig tartó nyári szünet. A Forma-1 most visszatér és a Holland Nagydíj hétvégéjével folytatódik. A legnagyobb kérdés az, hogy történik-e érdemi változás az eddig látott trendekben.

A Forma-1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen hazai pályán versenyezhet

Fotó: PIOTR ZAJAC / NurPhoto

A Forma-1 Hollandiában tér vissza

Az F1-es mezőny Zandvoortba látogat, ami nemcsak azért érdekes, mert korábban ítéletidő tette tönkre a pályát, hanem azért is, mert itt minden Max Verstappenről szokott szólni. A négyszeres világbajnok ezúttal a szokásokkal ellentétben nincs lőtávolon belül, hiszen a McLaren pilótái mögött majdnem 100 ponttal van lemaradva a holland. Tudjuk, hogy Verstappen mire képes, ha nagyon összekapja magát, és könnyen lehet, hogy extrán motivált lesz, hiszen 2026-ot követően már bizonytalan a Holland Nagydíj jövője.

Érdekesség, hogy a jelenlegi mezőnyből csak Verstappen és Lando Norris tudja, milyen érzés futamot nyerni Hollandiában.

A holland futam felvezetéseként átnevezték a McLarent, kialakult a 2026-os Cadillac csapat összetétele – igen szerethető párossal, közben pedig gyülekeznek a felhők a holland pálya fölött. Az előrejelzések szerint a 20 foknak is örülhetnek majd a szervezők, miközben egyre komolyabb esély van arra, hogy az egyik vagy akár mindhárom nap esős legyen.

Max Verstappen közvetlenül a nyári szünet előtt, a Magyar Nagydíjon jelentette be, hogy marad a Red Bullnál, ezzel lezárva a találgatásokat a jövőjével kapcsolatban. A döntés nem sokkal azután született, hogy a Red Bull kirúgta a csapatfőnökét, Christian Hornert, lezárva egy csaknem két éve tartó hatalmi harcot, amelyből végül Verstappen köre került ki győztesen. Bár a címvédő idén szinte biztosan elveszíti a világbajnoki címet, a hátralévő futamok még így is fontosak számára, hiszen folyamatosan stabilitást és versenyképességet követelt a csapatától. Az új csapatvezető, Laurent Mekies irányítása alatt javulni kell, különösen a 2026-os szabályváltozások fényében, amelyek meghatározóak lehetnek Verstappen jövője szempontjából.