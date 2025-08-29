Olyan intenzív volt a Magyar Nagydíj és az azt lezáró, főleg Lewis Hamilton főszereplésével lezajlott nyilatkozatáradat, valamint az F1-es bejelentések sora, hogy úgy érezhetjük, mintha nem is lett volna majdnem egy hónapig tartó nyári szünet. A Forma-1 most visszatér és a Holland Nagydíj hétvégéjével folytatódik. A legnagyobb kérdés az, hogy történik-e érdemi változás az eddig látott trendekben.
Az F1-es mezőny Zandvoortba látogat, ami nemcsak azért érdekes, mert korábban ítéletidő tette tönkre a pályát, hanem azért is, mert itt minden Max Verstappenről szokott szólni. A négyszeres világbajnok ezúttal a szokásokkal ellentétben nincs lőtávolon belül, hiszen a McLaren pilótái mögött majdnem 100 ponttal van lemaradva a holland. Tudjuk, hogy Verstappen mire képes, ha nagyon összekapja magát, és könnyen lehet, hogy extrán motivált lesz, hiszen 2026-ot követően már bizonytalan a Holland Nagydíj jövője.
Érdekesség, hogy a jelenlegi mezőnyből csak Verstappen és Lando Norris tudja, milyen érzés futamot nyerni Hollandiában.
A holland futam felvezetéseként átnevezték a McLarent, kialakult a 2026-os Cadillac csapat összetétele – igen szerethető párossal, közben pedig gyülekeznek a felhők a holland pálya fölött. Az előrejelzések szerint a 20 foknak is örülhetnek majd a szervezők, miközben egyre komolyabb esély van arra, hogy az egyik vagy akár mindhárom nap esős legyen.
Max Verstappen közvetlenül a nyári szünet előtt, a Magyar Nagydíjon jelentette be, hogy marad a Red Bullnál, ezzel lezárva a találgatásokat a jövőjével kapcsolatban. A döntés nem sokkal azután született, hogy a Red Bull kirúgta a csapatfőnökét, Christian Hornert, lezárva egy csaknem két éve tartó hatalmi harcot, amelyből végül Verstappen köre került ki győztesen. Bár a címvédő idén szinte biztosan elveszíti a világbajnoki címet, a hátralévő futamok még így is fontosak számára, hiszen folyamatosan stabilitást és versenyképességet követelt a csapatától. Az új csapatvezető, Laurent Mekies irányítása alatt javulni kell, különösen a 2026-os szabályváltozások fényében, amelyek meghatározóak lehetnek Verstappen jövője szempontjából.
A Red Bull először épít saját motort, így az új korszak kimenetele bizonytalan, de afelől ne legyen kétségünk, hogy Verstappen nem fog évekig egy versenyképtelen csapatnál rostokolni. A helyzetet pikánssá teszi, hogy a nyári szünetben fotók készültek Verstappenről Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnökének jachtján – ami miatt a Red Bull vezetői joggal lehetnek idegesek.
A világbajnoki címért küzdő Lando Norrist és Oscar Piastrit, azaz a két Mclaren-versenyzőt leszámítva mindenki azért küzd, hogy javuljon az első félévet követően. A brit istálló két pilótáját mindössze kilenc pont választja el (most Piastri vezet), így igen nagy az esély, hogy az átkeresztelt istálló 2008 után újra világbajnok pilótát adjon a mezőnynek.
Az idény első felében felváltva vezették a pontversenyt a McLaren-pilóták, de egyikük sem tudott komolyabban ellépni a másiktól. Piastri a szezon elején volt erősebb, kiegyensúlyozottabb volt, mint Norris, aki többször hibázott. A McLaren kitart amellett, hogy egyenlő esélyt biztosít mindkét versenyzőnek, és nem alkalmaznak csapatutasítást – várhatóan csak akkor változtatnak ezen, ha valamelyik pilóta behozhatatlan előnybe kerül.
Kissé szokatlan módon a két csapattárs közötti a bajnoki harcban is viszonylag kiegyensúlyozott a kapcsolat, sportszerűen versenyeztek, mindössze egyszer ütköztek, Kanadában, amiért Norris vállalta a felelősséget. Abban biztosak lehetünk, hogy egyre nagyobb lesz majd a feszültség közöttük.
Egy dologgal lehet biztatni Lewis Hamiltont, ha erre szüksége van – azzal, hogy innen minden bizonnyal csak felfelé tud majd elmozdulni. A Magyar Nagydíj után teljesen összetört a brit, aki ebben az évben még nem állhatott dobogóra. Mindenki sejtette, hogy nem lesz egyszerű a csapatváltás, de ez talán Hamiltont is sokkolta.
„Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole-pozícióban. Valószínűleg pilótát kellene cserélniük”
– döbbentett meg mindenkit Hamilton az időmérő után a Hungaroringen, majd a futam után is csak 12. brit láthatóan kedvetlenül és csak tőszavakban válaszolt az újságírók kérdéseire. Hamilton sosem végzett ennyire hátul a Magyar Nagydíjon, teljesen összetört a nyári szünet előtt.
„Sok minden zajlik a háttérben, ami nem éppen pozitív” – mondta. Amikor megkérdezték, visszatér-e a szünet után, kitérően válaszolt: „Remélhetőleg visszatérek, igen.”
A legtöbb pilóta a szünetben nyaralós posztokat tett közzé, miközben Hamilton a „no days off” („nincs szabadnap”) üzenettel jelezte, feltöltődött és újra eltökélt.
Lewis Hamilton a visszatérést követő médianapon Hollandiában elmondta, hogy a Ferrarihoz való csatlakozása után a folyamatos nyomás elvette tőle a Forma-1 igazi élvezetét, de dolgozik rajta, hogy ezen változtasson.
A hétszeres világbajnok elmondta, hogy az idény első felében rengeteg terhet tett rá az új környezet: az óriási csapat, a Ferrari mint márka hatalmas elvárásai, a sok szponzori kötelezettség és a folyamatos figyelem. Hamilton a nyári szünetben igyekezett feltöltődni, állítása szerint újult erővel tért vissza. Hamilton szerint most az a legfontosabb, hogy a Ferrarival közösen változtassanak a hozzáállásukon, visszahozzák a sport élvezetét.
Hangsúlyozta, hogy karrierje során mindig a szórakozás és a sport szeretete hajtotta, és ezt most újra meg kell találnia, mert ha valaki nem élvezi a munkáját, akkor könnyen elveszítheti a fókuszt. Hamilton úgy érzi, eddig a külső tényezők elhomályosították azt a tényt, hogy végre annál a csapatnál vezethet, amelyről mindig is álmodott. Most az a célja, hogy ezeket a zavaró körülményeket félretegye, és újra a versenyzés tiszta szeretetére koncentráljon.
A McLaren idei autója a mezőny fölé nőtt, 14 futamból 11-et megnyert eddig, így gyakorlatilag behozhatatlan az előnye. A mögötte zajló küzdelem azonban rendkívül szoros. A Ferrari és a Mercedes szoros csatát vív a második helyért. A Scuderia jelenleg 24 ponttal vezet, és Charles Leclerc budapesti pole-ja után még győzelemben is bízhattak, miközben George Russell már nyert idén a Mercedesszel. A Red Bull is igyekszik versenyben maradni, Verstappen pedig most hazai környezetben bizonyíthat.
A középmezőny talán még izgalmasabb. A Williams az ötödik helyen áll, 2017 óta nem álltak ilyen jól, most az Aston Martint és Alpine-t is megelőzhetik. Az 5. és 9. helyezett (Haas) között mindössze 35 pont a különbség, ami szinte semmi. A konstruktőri verseny ugyanolyan szoros lehet majd, mint a bajnoki címért vívott harc.
A Holland Nagydíj menetrendje: