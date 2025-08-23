Live
A korábbi világbajnok sztár, Jacques Villeneuve sokakat megdöbbentő nyilatkozatot tett. A kanadai versenyző nem Max Verstappent tartja minden idők legnagyobb Forma-1-es pilótájának, szerinte csak azért tűnik kivételesnek a holland, mert a mai F1-es mezőny gyenge.

Jacques Villeneuve – aki soha nem riad vissza a nyers véleményektől – bírálta a jelenlegi Forma-1-es mezőnyt.

Forma-1, Jacques Villeneuve after the qualifying ahead of the Formula 1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco in Monaco on May 24, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Tényleg gyenge lenne a mai Forma-1? Jacques Villeneuve így látja
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Jacques Villeneuve megalázta a Forma-1-es mezőnyt

Az 1997-es világbajnok nem csak a négyszeres vb-első Max Verstappenbe szállt be, de az egész mezőnybe is. 

Villeneuve úgy véli, hogy a holland nem tűnne olyan különlegesnek, ha Ayrton Senna és Alain Prost korában versenyezne, mert akkoriban sokkal kiegyenlítettebb volt a mezőny 

- írja a Motorsport.

Érdekesség, hogy Verstappen 2022 óta 82 futamból 45-öt megnyert.

„Ha visszamegyünk abba az időbe, amikor olyan srácok versenyeztek a Forma-1-ben, mint Ayrton Senna és Alain Prost, akkor évente öt Max Verstappen-féle pilóta volt a mezőnyben" - mondta Villeneuve a RacingNews365-nek.

Ma csak egy Max van egy jó versenyzőkből álló mezőnyben. Régen viszont volt néhány rendkívül jó pilóta és néhány jó versenyző. Az egész felállás ebből a szempontból megváltozott. 

Max nem jobb a múlt kiválóságainál, de ő az egyetlen igazán jó pilóta a mostani mezőnyben, ezért tűnik ki ennyire. Ő jelenti a különbséget, igazi versenyző természet, és már nem sokan vannak ilyenek" - tette hozzá a kanadai.

