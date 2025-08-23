Jacques Villeneuve – aki soha nem riad vissza a nyers véleményektől – bírálta a jelenlegi Forma-1-es mezőnyt.

Tényleg gyenge lenne a mai Forma-1? Jacques Villeneuve így látja

Jacques Villeneuve megalázta a Forma-1-es mezőnyt

Az 1997-es világbajnok nem csak a négyszeres vb-első Max Verstappenbe szállt be, de az egész mezőnybe is.

Villeneuve úgy véli, hogy a holland nem tűnne olyan különlegesnek, ha Ayrton Senna és Alain Prost korában versenyezne, mert akkoriban sokkal kiegyenlítettebb volt a mezőny

- írja a Motorsport.

Érdekesség, hogy Verstappen 2022 óta 82 futamból 45-öt megnyert.

„Ha visszamegyünk abba az időbe, amikor olyan srácok versenyeztek a Forma-1-ben, mint Ayrton Senna és Alain Prost, akkor évente öt Max Verstappen-féle pilóta volt a mezőnyben" - mondta Villeneuve a RacingNews365-nek.

Ma csak egy Max van egy jó versenyzőkből álló mezőnyben. Régen viszont volt néhány rendkívül jó pilóta és néhány jó versenyző. Az egész felállás ebből a szempontból megváltozott.

Max nem jobb a múlt kiválóságainál, de ő az egyetlen igazán jó pilóta a mostani mezőnyben, ezért tűnik ki ennyire. Ő jelenti a különbséget, igazi versenyző természet, és már nem sokan vannak ilyenek" - tette hozzá a kanadai.