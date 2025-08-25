A Forma-1 szerelmeseinek valószínűleg elég csak annyit írnom, mondanom, hogy Niki Lauda és már tudják is, kiről van szó. Teljes nevén Andreas Nikolaus Lauda osztrák autóversenyző volt, aki nem mellesleg háromszoros Formula–1-es világbajnoknak is mondhatta magát. Ráadásul az egyetlen volt a sportág történetében, aki a két legsikeresebb csapat, a Ferrari és a McLaren színeiben is csúcsra ért a királykategóriában.

A Forma-1 legendája, Niki Lauda (bal oldalon)

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1 legendája már hat éve nincs közöttünk

2019. óta nincs sajnos már az élők sorában Lauda, akire a Forma-1 illetékesei a hivatalos X-oldalon emlékeztek meg, mivel a 25-szörös futamgyőztes pontosan 40 évvel ezelőtt nyert utoljára Hollandiában, ott, ahova most a mezőny érkezik a hétvégén.