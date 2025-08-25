Live
Mindig nagy kérdés, hogy mennyire szabad belenyúlni egy-egy sportágba. Az biztos, hogy utóbbi évek egyik legnagyobb újítása a Forma-1-ben a sprintfutamok bevezetése volt, melyek 2021 óta színesítik a versenyhétvégéket. A Racing Bulls csapatvezetője, Alan Permane szerint a szurkolóknak kell megadniuk, amit szeretnének.

Kezdetben mindössze három helyszínen próbálták ki, mára azonban már hat nagydíjhétvégén rendeznek sprintet a Forma-1-ben.

Forma-1, LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 23: Alan Permane, Racing Director at Visa Cash App RB talks with Laurent Mekies, Team Principal of Visa Cash App RB and Guillaume Dezoteux, Head of Vehicle Performance at Visa Cash App RB on the grid during the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 23, 2024 in Las Vegas, Nevada. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alan Permane szerint is jó ötlet lenne több sprintfutam a Forma-1-ben
Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Több sprintfutam lehet a Forma-1-ben

Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója pedig jelezte: akár további bővítés is elképzelhető a jövőben.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke már korábban jelezte, hogy „nyitott” az ötletre – és hasonlóképp vélekedik Racing Bulls csapatvezetője, Alan Permane is –  írja az F1vilag.

Végső soron a szurkolóknak kell megadnunk, amit szeretnének – a nézőknek, azoknak, akik minket néznek

 – mondta Permane újságíróknak nyilatkozva. „Innen indulunk, és természetesen bízunk Stefanóban és az F1-ben. Óriási munkát végeznek. Velük és az F1 Bizottságon keresztül formálhatjuk a sportot. Szerintem a sprintek szórakoztatóak. Szívesen csinálnék még néhányat, semmi gond.”

Domenicali korábban arról is beszélt, hogy a jövőben akár fordított rajtrácsot is kipróbálhat a Forma-1 – vélhetően a sprintfutamok keretében. Mario Isola, a Pirelli F1-es programjának vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a sportnak óvatosan kell egyensúlyoznia az újítások és a túl késői lépések között.

„Hadd tegyem hozzá, hogy változtatni valamin, amikor minden jól működik, kockázatos, és senki nem akar kockázatot vállalni” – magyarázta. „De ha nem akarunk elkésni, előre kell látni, mi lehet a jövő Forma-1-es sikere – ami persze egyáltalán nem garantált. 

Idáig azért jutottunk el, mert Stefano és szervezete úgy döntött, csinálnak valamit, ami kezdetben furcsa és szokatlan volt, de bevált. Szóval most azt mondjuk: a Forma-1 fantasztikus platform mindannyiunk számára, de folytatnunk kell a törekvést, hogy valami újat teremtsünk.”

