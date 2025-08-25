Kezdetben mindössze három helyszínen próbálták ki, mára azonban már hat nagydíjhétvégén rendeznek sprintet a Forma-1-ben.

Alan Permane szerint is jó ötlet lenne több sprintfutam a Forma-1-ben

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója pedig jelezte: akár további bővítés is elképzelhető a jövőben.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke már korábban jelezte, hogy „nyitott” az ötletre – és hasonlóképp vélekedik Racing Bulls csapatvezetője, Alan Permane is – írja az F1vilag.

Végső soron a szurkolóknak kell megadnunk, amit szeretnének – a nézőknek, azoknak, akik minket néznek

– mondta Permane újságíróknak nyilatkozva. „Innen indulunk, és természetesen bízunk Stefanóban és az F1-ben. Óriási munkát végeznek. Velük és az F1 Bizottságon keresztül formálhatjuk a sportot. Szerintem a sprintek szórakoztatóak. Szívesen csinálnék még néhányat, semmi gond.”

Domenicali korábban arról is beszélt, hogy a jövőben akár fordított rajtrácsot is kipróbálhat a Forma-1 – vélhetően a sprintfutamok keretében. Mario Isola, a Pirelli F1-es programjának vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a sportnak óvatosan kell egyensúlyoznia az újítások és a túl késői lépések között.

„Hadd tegyem hozzá, hogy változtatni valamin, amikor minden jól működik, kockázatos, és senki nem akar kockázatot vállalni” – magyarázta. „De ha nem akarunk elkésni, előre kell látni, mi lehet a jövő Forma-1-es sikere – ami persze egyáltalán nem garantált.

Idáig azért jutottunk el, mert Stefano és szervezete úgy döntött, csinálnak valamit, ami kezdetben furcsa és szokatlan volt, de bevált. Szóval most azt mondjuk: a Forma-1 fantasztikus platform mindannyiunk számára, de folytatnunk kell a törekvést, hogy valami újat teremtsünk.”