A PlanetF1 információi szerint a korábbi nyolcszoros Forma-1-es pilóta az ausztráliai Queenslandben, a világ legrégebbi trópusi esőerdejének tartott Daintree-ben vezetett egy a terepmotort, amikor elveszítette uralmát a jármű fölött és a bukás következtében kulcscsontsérülést szenvedett.

A volt Forma-1-es pilóta, Daniel Ricciardo kulcscsonttöréssel megúszta a motorbalesetét

Fotó: GONGORA / NurPhoto

A korábbi Forma-1-es sztárpilóta már el is hagyta a kórházat

A baleset után a 36 éves rutinos autóversenyzőt a környékbeli Mossman kórházba szállították, nagyjából 50 kilométerre a helyszíntől. A beszámolók szerint miután ellátták Ricciardót, jó hangulatban hagyta el a kórházat. A sérülés nem tekinthető komolynak, így komolyabb következmények nélkül megúszta az esetet.

Daniel Ricciardo legutóbb a Red Bull fiókcsapatánál, a Racing Bullsnál szerepelt, ám tavaly szeptemberben a Szingapúri Nagydíj után menesztették, így a 2025-ös szezonra ülés nélkül maradt. A nyolcszoros futamgyőztes ausztrál pilóta azóta igyekszik kerülni a rivaldafényt, s noha a sajtóban felmerült a visszatérésének lehetősége, akár 2026-ban a Cadillac-nél, ám úgy tudni, hogy hivatalosan is befejezte F1-es karrierjét, így nem kíván újra a Száguldó Cirkuszban versenyezni.

Nemrég egy konferencián vett részt, ahol a szokatlan külsővel, hosszú szakállal jelent meg, míg pár hete Alaszkában járt, ahol viccesen megjegyezte, hogy a legnagyobb bónusz az volt, hogy nem tépte szét egy grizzly medve.