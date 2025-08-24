A Magyar Nagydíj után hosszú, négyhetes vakáció kezdődött a Forma-1-ben. Ebben az időben még a gyárak is bezárnak, a száguldó cirkusz minden szereplője pihenőt tart az idény hajrája előtt. A pilóták idén sem aprózták el a kikapcsolódásukat, a mediterrán luxus az első számú választás. Szardínia, Korzika, Görögország és Mallorca a legkedveltebb úti célok, ahol a világsztárok jachtokon, egzotikus éttermekben vagy sportautókkal élvezik a pihenést. A pályán kíméletlen riválisok, a nyárban viszont összeköti őket a közös nevező: a jól megérdemelt szabadság.

Max Verstappen a Forma-1-es autóról szörfdeszkára váltott Korzika partjainál Fotó: Instagram

Szardínia: a paddock második otthona

A legtöbb pilóta idén a Szardínia körüli luxusjachtokat választotta. George Russell barátnőjével, Carmen Montero Mundttal romantikus képeken mutatta meg, hogyan élvezik a napsütést a Földközi-tenger egyik legszebb szigetén.

Charles Leclerc sem maradt ki, ő Alexandra Saint Mleux oldalán jelent meg egy elegáns hajón.

A Mercedes jövőbeli reménysége, Kimi Antonelli szintén Szardíniát választotta, barátnőjével, Eliska Babickovával szerelmes fotókat posztolt, amelyek pillanatok alatt körbementek a rajongói oldalakon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nem csak a jacht fedélzetén, hanem a hullámokon is otthon érezte magát: szörfdeszkán és eFoil-on csillogtatta meg sebességimádatát, majd Korzika partjainál is felbukkant.

Görög és olasz kalandok

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a görög Párosz szigetén pihent, ahol a Barbarossa nevű exkluzív étteremben látták. A Ferrari brit versenyzőjére ráfér a kikapcsolódás, az idény első felében a vártnál gyengébb teljesítményt mutatott, ami éppen a Hungaroringen csúcsosodott ki, ott már a szerződésének felbontásáról is nyilatkozott elkeseredetten. Legutóbbi posztja alapján azonban úgy tűnik, hogy megkezdte a felkészülést az augusztus végi folytatásra.

A Williams versenyzője, Carlos Sainz eközben a családjával Palma de Mallorcán lazított, saját jachtján. A spanyol pilóta számára a mallorcai vakáció már hagyomány, és a 2025-ös nyár sem hozott kivételt, ahol egyik kedvenc hobbijának, a búvárkodásnak hódol.