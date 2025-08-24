A Magyar Nagydíj után hosszú, négyhetes vakáció kezdődött a Forma-1-ben. Ebben az időben még a gyárak is bezárnak, a száguldó cirkusz minden szereplője pihenőt tart az idény hajrája előtt. A pilóták idén sem aprózták el a kikapcsolódásukat, a mediterrán luxus az első számú választás. Szardínia, Korzika, Görögország és Mallorca a legkedveltebb úti célok, ahol a világsztárok jachtokon, egzotikus éttermekben vagy sportautókkal élvezik a pihenést. A pályán kíméletlen riválisok, a nyárban viszont összeköti őket a közös nevező: a jól megérdemelt szabadság.
A legtöbb pilóta idén a Szardínia körüli luxusjachtokat választotta. George Russell barátnőjével, Carmen Montero Mundttal romantikus képeken mutatta meg, hogyan élvezik a napsütést a Földközi-tenger egyik legszebb szigetén.
Charles Leclerc sem maradt ki, ő Alexandra Saint Mleux oldalán jelent meg egy elegáns hajón.
A Mercedes jövőbeli reménysége, Kimi Antonelli szintén Szardíniát választotta, barátnőjével, Eliska Babickovával szerelmes fotókat posztolt, amelyek pillanatok alatt körbementek a rajongói oldalakon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nem csak a jacht fedélzetén, hanem a hullámokon is otthon érezte magát: szörfdeszkán és eFoil-on csillogtatta meg sebességimádatát, majd Korzika partjainál is felbukkant.
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a görög Párosz szigetén pihent, ahol a Barbarossa nevű exkluzív étteremben látták. A Ferrari brit versenyzőjére ráfér a kikapcsolódás, az idény első felében a vártnál gyengébb teljesítményt mutatott, ami éppen a Hungaroringen csúcsosodott ki, ott már a szerződésének felbontásáról is nyilatkozott elkeseredetten. Legutóbbi posztja alapján azonban úgy tűnik, hogy megkezdte a felkészülést az augusztus végi folytatásra.
A Williams versenyzője, Carlos Sainz eközben a családjával Palma de Mallorcán lazított, saját jachtján. A spanyol pilóta számára a mallorcai vakáció már hagyomány, és a 2025-ös nyár sem hozott kivételt, ahol egyik kedvenc hobbijának, a búvárkodásnak hódol.
A mezőny tagjai közül többen szerényebb kikapcsolódást választottak, például Esteban Ocon családi körben élvezte a tengerpartot. A McLaren versenyzője, a világbajnoki pontversenyben vezető Oscar Piastri, mielőtt hazament Ausztráliába, a csapattagokkal együtt BBQ-zott, majd visszatért Monacóba, ahol a helyi labdarúgó-stadionban állt edzésbe.
Az ausztrál csapattársa, Lando Norris az e-sport világkupán járt a napokban, de a McLaren versenyzőjét látták barátnője, Margarida Corceiro társaságában Ibizán, néhány napja pedig egy egzotikus árnyalatú autó volánja mögött kapták lencsevégre.
A pihenőidőből már nem sok van hátra, augusztus utolsó hétvégéjén Hollandiában folytatódik a Forma-1-es világbajnoki sorozat. A pilóták a fentiek alapján kellően feltöltődve vágnak neki majd az idény második felének. Rögtön az első verseny komoly izgalmakat tartogathat, Zandvoortban. Max Verstappen hazai pályán zárkózhat közelebb a két McLaren-pilótához, és az is kiderül, hogy a nyári szünetben sikerült-e rendezni a gondolatait Lewis Hamiltonnak. A Holland Nagydíj pénteken a szabadedzésekkel kezdődik, szombaton az időmérőt rendezik, a futam vasárnap 15 órakor rajtol.