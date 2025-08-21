Live
Idén is kénytelen neve változtatni a Sauber. A Forma-1-es svájci istálló a szerencsejátékért felelős holland hatóság döntése értelmében nem használhatja a Stake nevet a jövő hétvégi Forma-1-es Holland Nagydíjon.

A hinwili gárda a tavalyi szezontól Stake F1 Team néven szerepel a Forma-1-ben, miután az online szerencsejáték-társaság névadó szponzora lett az együttesnek.

Forma-1 Gabriel Bortoleto of Brazil driving the F1 race car No?5, the Kick Sauber C45 for the Kick Sauber Formula One Team, on track during the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 race at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August?3,?2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Eltűnik Hollandiában a Stake felirat a Sauber Forma-1-es autóíról
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Névváltoztatás a Forma-1-es csapatnál

A Stake F1 akárcsak az előző idényben, úgy most is kénytelen megváltoztatni csapatnevét a jövő hétvégi Holland Nagydíjra a hollandiai reklámtörvények miatt. Ugyan Hollandiában engedélyezettek a szerencsejáték-hirdetések, de a Stake-nek nincs engedélye az országban, ezért illegális weboldalnak minősül, vagyis a helyi törvények értelmében így Zandvoortban nem szerepelhet Stake F1 néven az istálló.

A csapat a jövő heti futamon ahogy korábban hasonló esetekben többször is, úgy most is Kick Sauber néven szerepel majd. 

Hollandia idén sokkal szigorúbb szabályokat vezetett be az online szerencsejáték-cégek reklámozását illetően, konkrétan betiltotta a szponzoráción keresztüli hirdetéseket. Vagyis a sportolók ruházatán, vagy a sportesemények ideje alatt sem szerepelhet szerencsejátékot reklámozó cég logója.

