A hinwili gárda a tavalyi szezontól Stake F1 Team néven szerepel a Forma-1-ben, miután az online szerencsejáték-társaság névadó szponzora lett az együttesnek.

Eltűnik Hollandiában a Stake felirat a Sauber Forma-1-es autóíról

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Névváltoztatás a Forma-1-es csapatnál

A Stake F1 akárcsak az előző idényben, úgy most is kénytelen megváltoztatni csapatnevét a jövő hétvégi Holland Nagydíjra a hollandiai reklámtörvények miatt. Ugyan Hollandiában engedélyezettek a szerencsejáték-hirdetések, de a Stake-nek nincs engedélye az országban, ezért illegális weboldalnak minősül, vagyis a helyi törvények értelmében így Zandvoortban nem szerepelhet Stake F1 néven az istálló.

A csapat a jövő heti futamon ahogy korábban hasonló esetekben többször is, úgy most is Kick Sauber néven szerepel majd.

Hollandia idén sokkal szigorúbb szabályokat vezetett be az online szerencsejáték-cégek reklámozását illetően, konkrétan betiltotta a szponzoráción keresztüli hirdetéseket. Vagyis a sportolók ruházatán, vagy a sportesemények ideje alatt sem szerepelhet szerencsejátékot reklámozó cég logója.