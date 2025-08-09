Live
Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Vannak olyan pillanatok az ember életében, amelyekről érthető okokból nem szívesen beszél. Nos, a Forma-1-es mezőnyben szereplő Oliver Bearman egy interjúban elmondta, megbukott az első forgalmi vizsgáján.

A Forma-1-ben versenyző 20 éves pilóta hosszabb interjút adott, amelyben szóba került a jogosítvány megszerzésének kérdése is. Nos, Bearman elárulta, hogy bár számára roppant kínos, de az első forgalmi vizsgáján bizony megbukott. „Első alkalommal nem mentem át a vezetői vizsgán. Alapvetően az történt, hogy... nos, ez egy kicsit kínos, de ismeritek azokat a stop táblákat? Meg kell állni előttük... és még ma is azt mondom, hogy megálltam, de az oktató úgy tűnt, hogy azt hitte, hogy csak lassan haladtam, így megbuktam. Az út lefelé vezetett, aztán véget ért, és én lassan haladtam. Aztán a másik dolog, mert két dolog miatt buktam meg, tudod azokat a vonalakat, amelyet nem lehet átlépni? Nos, kiderült, hogy jobbra kanyarodáskor át lehet rajtuk menni, és ez egy nagyon speciális szabály volt, amit nem ismertem, mert azt hittem, hogy túl jó vagyok ahhoz, hogy vezetési órákat vegyek! Egyenesen a vizsgára mentem.” – árulta el a pilóta a részleteket a történtekről.

Forma-1, Oliver Bearman
A Forma-1 fiatal sztárja érdekes interjút adott
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

A Forma-1 fiatal pilótája csak másodszorra ment át a vizsgán

A szezon egyébként augusztus végén, Hollandiában folytatódik a nyári szünetet követően. Az élen roppant szoros a verseny, méghozzá a McLaren két pilótája között: Oscar Piastri 284 ponttal vezet, míg a Magyar Nagydíjon győztes Lando Norris 275 ponttal áll a második helyen. A négyszeres világbajnok Verstappen 187 ponttal a harmadik.

