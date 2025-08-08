Franco Colapinto a Magyar Nagydíj időmérőjén ugyan csapattársa, Pierre Gasly előtt végzett, ám a futamon mindketten visszaestek, végül az utolsó két pozícióban zártak. Az argentin Forma-1-es pilóta továbbra is pont nélkül áll 2025-ben, miközben egyre élénkebb találgatások folynak a jövőjéről, a sajtóban már felmerült, hogy az Alpine még az idény közben kirúghatja.

Franco Colapinto még pont nélkül áll a 2025-ös szezonban

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Franco Colapinto még kap esélyt

A francia alakulat számára csalódást keltő a konstruktőri bajnokság tizedik helyezése, ráadásul a csapat mind a 20 pontját Gasly szerezte.

A francia helye ennek fényében biztosabbnak tűnik, míg az argentiné meginoghat, bár a hírek szerint az Alpine-nál hosszú távon gondolkodnak,

amikor a pilótáik teljesítményét értékelik. A GPblog információi szerint Colapintónak egyelőre nem kell attól tartania, hogy idő előtt elveszíti versenyzői ülését, mert az Alpine vezetősége más szempontokat is figyelembe vesz, amikor a jövőjéről dönt.

Franco Colapintónak javulnia kell, hogy maradhasson az Alpine-nál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A francia gyártó számára a 2026-os szezon kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ekkor lépnek életbe az új technikai szabályok, és ekkor kezdi meg együttműködését a Mercedes motorgyártóval. Az Alpine házon belül komoly reményeket fűz ehhez a váltáshoz, olyannyira, hogy már futamgyőzelmek lehetőségéről is beszélnek – sőt, egyesek szerint akár ennél többről is szó lehet. Az Alpine teljes figyelmét a 2026-os projektre összpontosítja, ennek érdekében pedig olyan pilótapárossal szeretne rajthoz állni, amely méltó módon képviselheti majd a reményeik szerint megerősödő csapatot.

Gasly helye tehát biztosnak tűnik, Colapintónak azonban javulnia kell, de a francia alakulat még ad esélyt az argentin számára a bizonyításra.

Amennyiben a 22 éves versenyző pont nélkül zárná a teljes 2025-ös idényt, akkor viszont valóban csodára lenne szüksége ahhoz, hogy jövőre is megtartsa ülését a csapatnál.

