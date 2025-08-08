Live
Az Alpine Forma-1-es alakulatánál egyre nagyobb a nyomás Pierre Gasly csapattársán. Franco Colapinto a Magyar Nagydíjon ismét a mezőny végén végzett, ezért felmerült, hogy hamarosan kirúghatják, azonban a legfrissebb hírek szerint a francia istálló mégsem kapkodna, ezért az argentin pilótának van még esélye bizonyítani.

Franco Colapinto a Magyar Nagydíj időmérőjén ugyan csapattársa, Pierre Gasly előtt végzett, ám a futamon mindketten visszaestek, végül az utolsó két pozícióban zártak. Az argentin Forma-1-es pilóta továbbra is pont nélkül áll 2025-ben, miközben egyre élénkebb találgatások folynak a jövőjéről, a sajtóban már felmerült, hogy az Alpine még az idény közben kirúghatja.

Franco Colapinto of Argentina and the Alpine F1 team walks in the paddock during practice ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, on March 14, 2025. (Photo by Qian Jun/Paddocker/NurPhoto) (Photo by Paddocker / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
Franco Colapinto még pont nélkül áll a 2025-ös szezonban
Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Franco Colapinto még kap esélyt

A francia alakulat számára csalódást keltő a konstruktőri bajnokság tizedik helyezése, ráadásul a csapat mind a 20 pontját Gasly szerezte. 

A francia helye ennek fényében biztosabbnak tűnik, míg az argentiné meginoghat, bár a hírek szerint az Alpine-nál hosszú távon gondolkodnak, 

amikor a pilótáik teljesítményét értékelik. A GPblog információi szerint Colapintónak egyelőre nem kell attól tartania, hogy idő előtt elveszíti versenyzői ülését, mert az Alpine vezetősége más szempontokat is figyelembe vesz, amikor a jövőjéről dönt.

Franco Colapinto of Alpine and Lance Stroll of Aston Martin Aramco ahead of the Formula 1 Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps in Spa, Belgium on July 27, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Franco Colapintónak javulnia kell, hogy maradhasson az Alpine-nál
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A francia gyártó számára a 2026-os szezon kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ekkor lépnek életbe az új technikai szabályok, és ekkor kezdi meg együttműködését a Mercedes motorgyártóval. Az Alpine házon belül komoly reményeket fűz ehhez a váltáshoz, olyannyira, hogy már futamgyőzelmek lehetőségéről is beszélnek – sőt, egyesek szerint akár ennél többről is szó lehet. Az Alpine teljes figyelmét a 2026-os projektre összpontosítja, ennek érdekében pedig olyan pilótapárossal szeretne rajthoz állni, amely méltó módon képviselheti majd a reményeik szerint megerősödő csapatot. 

Gasly helye tehát biztosnak tűnik, Colapintónak azonban javulnia kell, de a francia alakulat még ad esélyt az argentin számára a bizonyításra. 

Amennyiben a 22 éves versenyző pont nélkül zárná a teljes 2025-ös idényt, akkor viszont valóban csodára lenne szüksége ahhoz, hogy jövőre is megtartsa ülését a csapatnál.

