A Forma-1-ben lassan minden pilóta újra szolgálatra jelentkezik a nyári szünetet követően, amely a Magyar Nagydíj után indult augusztus elején, mivel a következő futam hónap végén lesz majd Hollandiában. Az F1 illetékesei most a hivatalos X-oldalukon tettek közre egy kisebb válogatást, amelyben megmutatták, melyik pilóta merre és hogyan töltődött fel a szezon további részére. Hamilton például sok időt töltött Roscoe nevű kutyájával, amelyet még 2013-ban fogadott örökbe.

Lewis Hamilton és Georg Russell már ellenfélként küzd egymással a Forma-1-ben

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Hamilton mellett a többiek is kipihenték magukat

A hétszeres világbajnok mellett az X-en látható képek alapján a pilóták a tengerparton, vagy víz közelében találtak tökéletes pihenőhelyet maguknak, mint például a lent látható Pierre Gasly is, de így tett Ocon, Russell, Sainz és Antonelli is.