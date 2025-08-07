Lewis Hamilton körül nem csitulnak az indulatok. A hétszeres világbajnok brit pilóta a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjén már a Q2-ben kiesett, így csak a 12. helyről rajtolhatott a Hungaroringen. A Ferrari pilótája a csalódást keltő időmérő után összetörve nyilatkozott a Sky Sports kamerája előtt.

Lewis Hamilton egyre elkeseredettebb a Ferrari volánja mögött

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto via AFP

„Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole-pozícióban. Valószínűleg pilótát kellene cserélniük” – mondta Hamilton, aki ezzel a nyilatkozatával óriási lavinát indított el.

Hamiltonnak vissza kellene vonulnia?

A Hungaroringen adott interjú után az egész Forma-1-es közeg azt találgatja, mi lesz a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton sorsa. A leghangosabb a Forma-1-es egykori első embere, a 94 éves Bernie Ecclestone volt, aki azt mondta, hogy Hamiltonnak vissza kellene vonulnia, és csak önmagát csapná be, ha folytatná a versenyzést.

A 94 éves Bernie Ecclestone is ott volt a Hungaroringen

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Ezt követően megszólalt az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali is, aki 2008 és 2014 között a Ferrari csapatfőnökeként dolgozott. Véleménye szerint a Ferrarinak ki kell tartania Hamilton mellett, és hangsúlyozta azt is, hogy a brit pilóta nagyon erős lesz a nyári szünet után.

Lewis Hamilton egyre lehangoltabbnak tűnik, ami nem meglepő a Ferrarinál töltött ide szezonjának tükrében. A hétszeres világbajnok F1-es versenyző a hatodik helyen áll a vb-pontversenyben, azonban top hét pilóta között ő az egyetlen, aki még idén nem állhatott dobogóra. Hamilton legutóbb tavaly novemberben, Las Vegasban volt dobogósa, az akkori második helye óta 16 futam ment le úgy, hogy nem szerzett dobogós helyezést, ami karrierje legrosszabb sorozata.

Martin Brundle szerint nem volt szerencsés Hamilton nyilatkozata

Fotó: Jakub Porzycki/Anadolu via AFP

A 40 éves brit pilóta rossz sorozatban van, ennek ellenére Martin Brundle, az egykori Forma-1-es pilóta úgy érzi, Hamiltonnak nem kellett volna ennyire „őszintén” nyilatkoznia a Hungaroringen.

Le volt maradva, és nyilván borzalmas volt látnia, hogy mi történik körülötte. Bárcsak visszatekerhetnénk az időt és kivághatnánk ezt a pillanatot, mert ez még nagyon sokáig téma lesz, de nyilván ki kellett mondania, mert abban a pillanatban így érzett. Nehéz idők járnak rá, és még azt is látnia kellett, hogy a másik Ferrari megszerezte a pole-pozíciót, ami nyilván olyan volt, mintha sóval dörzsölték volna a sebét”

– mondta a 66 éves brit pilóta, aki 1990-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás autóversenyt.