Martin Brundle, az egykori Forma-1-es pilóta legszívesebben visszaforgatná az idő kerekét arra pillanatra, mielőtt Lewis Hamilton haszontalannak nevezte magát. Hamilton azt nyilatkozta a Hungaroringen a csalódást kelt időmérője után, ha csapatának talán le kellene cserélnie őt.

Lewis Hamilton körül nem csitulnak az indulatok. A hétszeres világbajnok brit pilóta a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjén már a Q2-ben kiesett, így csak a 12. helyről rajtolhatott a Hungaroringen. A Ferrari pilótája a csalódást keltő időmérő után összetörve nyilatkozott a Sky Sports kamerája előtt. 

Lewis Hamilton, Hamilton, of Scuderia Ferrari looks on during the race of the Hungarian GP, the 14th round of the Formula 1 World Championship in Hungaroring, Mogyorod, Central Hungary, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton egyre elkeseredettebb a Ferrari volánja mögött
Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto via AFP

„Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole-pozícióban. Valószínűleg pilótát kellene cserélniük” – mondta Hamilton, aki ezzel a nyilatkozatával óriási lavinát indított el.

Hamiltonnak vissza kellene vonulnia?

A Hungaroringen adott interjú után az egész Forma-1-es közeg azt találgatja, mi lesz a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton sorsa. A leghangosabb a Forma-1-es egykori első embere, a 94 éves Bernie Ecclestone volt, aki azt mondta, hogy Hamiltonnak vissza kellene vonulnia, és csak önmagát csapná be, ha folytatná a versenyzést.

Gabriel Bortoleto of Kick Sauber, Bernie Ecclestone and Fabiana Flosi ahead of the Formula 1 Hungarian Grand Prix at Hungaroring in Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A 94 éves Bernie Ecclestone is ott volt a Hungaroringen
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Ezt követően megszólalt az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali is, aki 2008 és 2014 között a Ferrari csapatfőnökeként dolgozott. Véleménye szerint a Ferrarinak ki kell tartania Hamilton mellett, és hangsúlyozta azt is, hogy a brit pilóta nagyon erős lesz a nyári szünet után.

Lewis Hamilton egyre lehangoltabbnak tűnik, ami nem meglepő a Ferrarinál töltött ide szezonjának tükrében. A hétszeres világbajnok F1-es versenyző a hatodik helyen áll a vb-pontversenyben, azonban top hét pilóta között ő az egyetlen, aki még idén nem állhatott dobogóra. Hamilton legutóbb tavaly novemberben, Las Vegasban volt dobogósa, az akkori második helye óta 16 futam ment le úgy, hogy nem szerzett dobogós helyezést, ami karrierje legrosszabb sorozata. 

Martin Brundle at drivers parade ahead of the Formula 1 Las Vegas Grand Prix at Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, United States on November 18, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
Martin Brundle szerint nem volt szerencsés Hamilton nyilatkozata 
Fotó: Jakub Porzycki/Anadolu via AFP

A 40 éves brit pilóta rossz sorozatban van, ennek ellenére Martin Brundle, az egykori Forma-1-es pilóta úgy érzi, Hamiltonnak nem kellett volna ennyire „őszintén” nyilatkoznia a Hungaroringen. 

Le volt maradva, és nyilván borzalmas volt látnia, hogy mi történik körülötte. Bárcsak visszatekerhetnénk az időt és kivághatnánk ezt a pillanatot, mert ez még nagyon sokáig téma lesz, de nyilván ki kellett mondania, mert abban a pillanatban így érzett. Nehéz idők járnak rá, és még azt is látnia kellett, hogy a másik Ferrari megszerezte a pole-pozíciót, ami nyilván olyan volt, mintha sóval dörzsölték volna a sebét” 

mondta a 66 éves brit pilóta, aki 1990-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás autóversenyt.

Axl Rose, a Guns N' Roses legendás énekes is kilátogatott a Hungaroringre
