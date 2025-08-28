Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A háromhetes nyári szünetet követően visszatér a Forma-1, a mezőnye pedig a hétvégén Zandvoortba látogat. Ennek kapcsán a Holland Nagydíj szervezői csütörtökön bemutatták a dobogósoknak járó különleges trófeákat.

A Forma-1-es Holland Nagydíj a hivatalos közösségi csatornáin leplezte le azokat a serlegeket, amiket a dobogósok kapnak majd a hétvégi zandvoorti futamon után.

Forma-1 Holland Nagydíj Lando Norris of McLaren F1 Team MCL38 celebrates his victory on the podium with the trophy during the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2024 of the 2024 Formula One World Championship on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands, on August 25, 2024. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
A Holland Nagydíjnak is a McLaren Forma-1-es csapata a legnagyobb esélyese
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Ismét egyedi trófeák lesznek a Holland Nagydíjon

Már az utóbbi években is különleges volt a győztesnek járó trófea, és ez idén sem lesz másként. Az első három helyezett, illetve a győztes konstruktőrt képviselő szakember majd egy-egy kézzel festett porcelánkelyhet kap. A két győztes trófea fehér festésű lesz, arany illetve narancssárga oroszlánnal díszítve, míg a második és a harmadik helyezettnek járó kékes alapszínű serlegen piros és kék színben lesz látható az oroszlán minta.

Ami az esélyeket illeti, az eddigi futamok alapján a McLaren tűnik favoritnak, de minden bizonnyal a címvédő Max Verstappen is szeretne szépen zárni utolsó előtti hazai futamán, hiszen jelen állás szerint a Holland Nagydíj 2026 után kikerül a Forma-1-es versenynaptárból – azt követően váratóan majd IndyCar, vagy NASCAR futamok lesznek a zandvoorti versenypályán.

A Red Bull holland pilótája egyébként komoly rekordot tart Zandvoortban, ugyanis a futam 2021-es visszatérése óta minden évben dobogóra állhatott. Az első három alkalommal győztesként, tavaly viszont Lando Norris mögött második lett.

Kapcsolódó cikkek:

Elképesztő bejelentés: jövőre új néven indul a Forma-1-es sztárcsapat – videó
Sergio Pérez úgy érzi, nincs mit bizonyítania, élvezni akarja a Forma-1-et
Piastri végre elárulta, milyen a kapcsolata Norrisszal
Nagyobb taktikai csata lehet a Holland Nagydíjon
Óriási bejelentést tett az új Forma-1-es csapat, elárulták, kik lesznek a pilótái
„Nem hinném, hogy sok reménye lenne" - megszólalt Michael Schumacher régi barátja
A Forma-1 mezőnye az elhunyt legendájáról emlékezett meg – videó
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!