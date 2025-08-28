A Forma-1-es Holland Nagydíj a hivatalos közösségi csatornáin leplezte le azokat a serlegeket, amiket a dobogósok kapnak majd a hétvégi zandvoorti futamon után.

A Holland Nagydíjnak is a McLaren Forma-1-es csapata a legnagyobb esélyese

Ismét egyedi trófeák lesznek a Holland Nagydíjon

Már az utóbbi években is különleges volt a győztesnek járó trófea, és ez idén sem lesz másként. Az első három helyezett, illetve a győztes konstruktőrt képviselő szakember majd egy-egy kézzel festett porcelánkelyhet kap. A két győztes trófea fehér festésű lesz, arany illetve narancssárga oroszlánnal díszítve, míg a második és a harmadik helyezettnek járó kékes alapszínű serlegen piros és kék színben lesz látható az oroszlán minta.

Ami az esélyeket illeti, az eddigi futamok alapján a McLaren tűnik favoritnak, de minden bizonnyal a címvédő Max Verstappen is szeretne szépen zárni utolsó előtti hazai futamán, hiszen jelen állás szerint a Holland Nagydíj 2026 után kikerül a Forma-1-es versenynaptárból – azt követően váratóan majd IndyCar, vagy NASCAR futamok lesznek a zandvoorti versenypályán.

A Red Bull holland pilótája egyébként komoly rekordot tart Zandvoortban, ugyanis a futam 2021-es visszatérése óta minden évben dobogóra állhatott. Az első három alkalommal győztesként, tavaly viszont Lando Norris mögött második lett.