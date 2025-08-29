A háromhetes nyári szünetet követően Zandvoortba érkezett a Forma-1 mezőnye, ahol nagyon szeles és borús időjárás fogadta a pilótákat az F1-es Holland Nagydíj első szabadedzésén. A Forma-1-hez jövőre csatlakozó Cadillac már a hétvége előtt tett egy hatalmas bejelentést, ugyanis kiderült, hogy az amerikai istálló milyen pilótapárossal vág neki az új korszakot hozó 2026-os idénynek. Így már csupán a Red Bullnál, az Alpine-nál és AlphaTaurinál maradt kiadó ülés.

Nem Max Verstappenről szólt a Holland Nagydíj első szabadedzése

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Piros zászló szakította félbe a Holland Nagydíj első szabadedzését

A hét elején az FIA megemelte a bokszutcai sebességhatárt, ami az eddigieknél jóval izgalmasabb versenyt ígért, ráadásul a Pirelli a tavalyi gumikiosztáshoz képest lágyabb keverékeket vitt Zandvoortba, így akár két kiállásos stratégiára is tervezhetnek, ugyanakkor a várható eső is átírhatja teljesen az erősorrendet.

Az egy órás tréning elején hatan próbálkoztak, mindenki a közepes keverékű gumikon és a hazai pályán versenyző Max Verstappen állt az élre, miközben a vizes pályával több pilótának is meggyűlt a baja. Előbb Lewis Hamilton pördült meg a 2-es kanyarban, bár a Ferrari pilótája még a gumifal előtt menteni tudott, így nem törte össze az autóját. Nem sokkal később piros zászló szakította félbe az edzést, ugyanis Cunoda és Kimi Antonelli is hibázott, előbbi egy megpördülés után folytatni tudta a versenyt, a Mercedes újonca viszont a kavicságyban kötött ki.

Antonelli: "I'm stuck in the gravel"



And we have our first red flag of the weekend🚩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Gn0jl1P0YM — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

McLaren ott folytatta, ahol a nyári szünet előtt abba hagyta

A jósolt eső a folytatásban sem érkezett meg, így aztán sorra jöttek a javítások. Féltávnál a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri állt az élre 1:11,794 perces idővel, de csapattársa, Lando Norris a lágy gumikon szinte azonnal javított ezen az időn 4 ezreddel. Miközben egyre többen váltottak lágy gumikra, bő húsz perccel a vége előtt a két McLaren mögött Fernando Alonso, Alex Albon, és Max Verstappen volt az első ötös sorrendje.

Az utolsó percekben már szinte mindenki hosszabb etapokra rendeződött be, így az élmezőnyben nem történt változás. Végül a McLaren brit pilótája Lando Norris 1:10,278 perces idővel zárt az első helyen Piastri előtt. A két McLarent az Aston Martin kettőse, Lance Stroll és Fernando Alonso követte. A Hollandiába 2021 óta minden évben dobogón végző Verstappen azonban csak hatodik lett a Red Bullal, ráadásul a holland is elásta magát a kavicságyban a leintés után.