Mondhatnánk azt, hogy ott folytatódott a Holland Nagydíj szabadedzése, ahol ebéd után abbamaradt. Akkor, ahogy arról az Origón is beszámoltunk, az egy órás tréning elején hatan próbálkoztak, mindenki a közepes keverékű gumikon és a hazai pályán versenyző Max Verstappen állt az élre, miközben a vizes pályával több pilótának is meggyűlt a baja. Előbb Lewis Hamilton pördült meg a 2-es kanyarban, bár a Ferrari pilótája még a gumifal előtt menteni tudott, így nem törte össze az autóját. Nem sokkal később piros zászló szakította félbe az edzést, ugyanis Cunoda és Kimi Antonelli is hibázott, előbbi egy megpördülés után folytatni tudta a versenyt, a Mercedes újonca viszont a kavicságyban kötött ki. Nos, a második szabadedzésen 12 perc sem telt el, amikor Stroll a falnak csapódott az egyik kanyarban és szerencsére a pilóta egyben-rendben volt a baleset után, de ugyanezt az autóról nem mondhattuk el, ami lényegében összetört.

A Holland Nagydíj második szabadedzése is elég kaotikus lett

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Verstappen is aggódott a Holland Nagydíjon becsapódott pilótáért

Stroll becsapódása elsőre tényleg ijesztőnek tűnt, olyannyira, hogy még Verstappen is beszólt a rádión a csapatának, hogy megsérült-e Stroll keze, mi van a pilótával. A szervezőknek kellett szűk negyedóra, hogy feltakarítsák a pályát, így csak mindezek után folytatódhatott a szabadedzés. Sokkal nem lett jobb a helyzet, ugyan a beígért eső nem jött meg félóra után sem, de ettől függetlenül a virtuális biztonsági autót "be kellett hívni", mivel Hadjar alatt a Racing Bulls autója megadta magát a pályán (elment belőle az erő).

Ezt követően Hamilton a gyors köre alatt pörgette meg a Ferrarit, bemutatva egy 360 fokos fordulatot, de szépen megfogta a végén az autót. Ennyire nem volt szerencsés a Williams Racing pilótája, Albon, aki a kavicságy végén egy kicsit a falat is megnézte, az orrkúp el is mozdult az autónál, természetesen megint jött a piros zászló, megállt az edzés a takarítás idejére 20 perccel a session vége előtt.

Cikkünk folyamatosan frissül...