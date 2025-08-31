A Zandvoortban rendezett Forma-1-es Holland Nagydíj legnagyobb kérdése az volt, lesz-e bármilyen meglepetés azok után, hogy a McLaren pilótái szabadedzéseken és az időmérőn is tönkreverték a teljes mezőnyt.
Az első három szabadedzést egyaránt Lando Norris nyerte, a szombat délutáni időmérőn a McLaren brit pilóta ráadásul abszolút pályarekordot döntött a Q2-ben, a pole-pozíciót mégsem tudta megszerezni, mert a Q3-ban aztán érkezett csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri, akinek sikerült ezt is túlszárnyalnia.
A szombati időmérőn a harmadik helyet a vb-címvédő Max Versteppen szerezte meg, a legnagyobb meglepetést viszont a Racing Bulls francia pilótája, Isack Hadjar szolgáltatta, aki a negyedik legjobb időt autózta. A futam előtt úgy tűnt, a hétvége legnagyobb vesztese az Aston Martin színeiben versenyző Lance Stroll, aki második szabadedzésen, majd az időmérőn is összetörte az autóját, így csak az utolsó helyről rajtolhatott Zandvoortban.
A Holland Nagydíj előtt még változott a rajtsorrend, ugyanis az eredetileg a 19. helyről rajtoló Oliver Bearman autóját az időmérő után nem fedték le két órán belül, ahogy azt a szabályok előírják. Bearman azonban nem csak azért kapott büntetést, mert a csapata elmulasztotta kivitelezni ezt a szokatlan szabályt, hanem azért is, mert motort cseréltek az autójában, így a Haas brit pilótája a boxutcából indult a 72 körös futamon.
