A Zandvoortban rendezett Forma-1-es Holland Nagydíj legnagyobb kérdése az volt, lesz-e bármilyen meglepetés azok után, hogy a McLaren pilótái szabadedzéseken és az időmérőn is tönkreverték a teljes mezőnyt.

Lando Norris rekordja nem volt hosszú életű a Holland Nagydíjon

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Az első három szabadedzést egyaránt Lando Norris nyerte, a szombat délutáni időmérőn a McLaren brit pilóta ráadásul abszolút pályarekordot döntött a Q2-ben, a pole-pozíciót mégsem tudta megszerezni, mert a Q3-ban aztán érkezett csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri, akinek sikerült ezt is túlszárnyalnia.

McLaren dominanciát ígért a Forma-1 Holland Nagydíj

A szombati időmérőn a harmadik helyet a vb-címvédő Max Versteppen szerezte meg, a legnagyobb meglepetést viszont a Racing Bulls francia pilótája, Isack Hadjar szolgáltatta, aki a negyedik legjobb időt autózta. A futam előtt úgy tűnt, a hétvége legnagyobb vesztese az Aston Martin színeiben versenyző Lance Stroll, aki második szabadedzésen, majd az időmérőn is összetörte az autóját, így csak az utolsó helyről rajtolhatott Zandvoortban.

Lance Stroll rendesen megdolgoztatta az Aston Martin szerelőit

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A Holland Nagydíj előtt még változott a rajtsorrend, ugyanis az eredetileg a 19. helyről rajtoló Oliver Bearman autóját az időmérő után nem fedték le két órán belül, ahogy azt a szabályok előírják. Bearman azonban nem csak azért kapott büntetést, mert a csapata elmulasztotta kivitelezni ezt a szokatlan szabályt, hanem azért is, mert motort cseréltek az autójában, így a Haas brit pilótája a boxutcából indult a 72 körös futamon.



A teljes rajtsorrend:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren) Max Verstappen (holland, Red Bull), Isack Hadjar (francia, RB) George Russell (brit, Mercedes), Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Liam Lawson (új-zélandi, RB) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Cunoda Juki (japán, Red Bull) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber), Pierre Gasly (francia, Alpine) Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Franco Colapinto (argentin, Alpine) Nico Hülkenberg (német, Sauber), Esteban Ocon (francia, Haas) Oliver Bearman (brit, Haas), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)





