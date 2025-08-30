Live
A Forma-1-es Holland Nagydíj szombati délután időmérőjén Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája végzett az élen, így ő indult az élről a vasárnapi zandvoorti futamon. A második helyről csapattársa, a brit Lando Norris rajtolhat majd a Holland Nagydíjon, míg a harmadik helyet a hazai pályán szereplő Max Verstappen szerezte meg. Az időmérő legnagyobb meglepetését a Racing Bulls francia pilótája, Isack Hadjar okozta, aki a negyedik legjobb időt autózta.

A nyári szünetet követően egyelőre nincs sok változás a Forma-1-ben, miután a Holland Nagydíj első pénteki szabadedzésén kettős McLaren siker született, a brit Lando Norris volt a leggyorsabb, második helyen pedig az ausztrál Oscar Piastri végzett. 

Holland Nagydíj, Forma-1, Zandvoort, Aston Martin Aramco car of Lance Stroll after crash during the second practice ahead of the Formula 1 Grand Prix of The Netherlands at Circuit Zandvoort in Zandvoort, Netherlands on August 29, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Stroll Aston Martinja ripityára tört a Holland Nagydíj második szabadedzésén
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A második gyakorlás valóságos drámát hozott Zandvoortban, ugyanis Lance Stroll lényegében darabokra törte az Aston Martinját, de szerencsére a kanadai versenyző sértetlenül szállt ki a kocsiból. A meglehetősen kaotikusra sikerült egy óra végén a leggyorsabb ismét Norris volt, mögötte Alonso és Piastri végzett.

McLaren dominancia a Forma-1-es Holland Nagydíjon

A szombati délelőtti harmadik szabadedzésen sem született meglepetés, Norris és Piastri szó szerint agyonverte a teljes mezőnyt. A McLaren brit pilótája pályacsúcshoz közeli idővel volt a leggyorsabb, és csak az ausztrál csapattársa tudta vele tartani a lépést.

Ilyen előjelek után az lett volna igazi bombameglepetés, ha nem a McLaren szerezte volna meg a rajtrács első két helyét.

A Q1-ben ezúttal is Stroll alakított, aki olyan szélesen vette az utolsó előtti kanyart, hogy megpördült az autójával, majd a falhoz csapódott. A kanadai versenyző most annyiban szerencsésebb volt, hogy vissza tudott térni a pályára, az Aston Martinjával pedig eljutott a boxutcáig, de komoly futómű problémái adódtak.

Aston Martin's Canadian driver Lance Stroll misses a turn and crashes during the qualifying session of the Formula One Dutch Grand Prix at The Circuit Zandvoort, western Netherlands, on August 30, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Lanc Stroll a Holland Nagydíj időmérőjén is összetörte az Aston Martinját
Fotó: Nicolas Tucat/AFP

Az estet követően az Aston Martin szerelői próbálták helyrehozni a károkat, azonban néhány percet követően megmondták Strollnak, hogy nyugodtan kiszállhat az autóból, számára véget ért az időmérő, így a kanadai pilóta a 20. helyről indulhat majd a Holland Nagydíjon. 

Stroll a zandvoorti szereplésével ismét lejáratta magát. A nyári szünet alatt Ralf Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére nyilatkozta azt, hogy ha az Aston Martin komolyan gondolja, hogy harcba száll a világbajnoki címért, akkor Lawrence Strollnak, a csapat tulajdonosának ideje lenne kirúgnia a fiát. 

A Q1-ből végül Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Oliver Bearman esett ki a már korábban kicsekkoló Stroll mellett. 

A Q2-ben a két Ferrari érkezett először a pályára, Charles Leclerc-nek azonban nem volt könnyű dolga. A monacói pilóta ugyanis csapatrádión jelentette, hogy a róka kószál az aszfalton, szerencsére a kis ragadozó gyorsan menekülőre fogta, így nem tett kárt sem magában, sem a versenyzőkben. Ezt követően Norris autózott egy 1:08.874-es időt, ezzel megdöntötte az abszolút körrekordot Zandvoortban, és megelőzte a hazai pályán versenyző Max Verstappent. 

A Q2-ből végül Andrea Kimi Antonelli, Cunoda Júki, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly és Alexander Albon búcsúzott. 

A Q3-ban a két McLarennel ezúttal sem lehetett tartani a lépést, az ausztrál Piastri egy 1:08.662-es idővel megdöntötte Norris pár perccel korábban felállított pályarekordját. 

Norris az utolsó körben még próbálta megdönteni Piastri idejét, de a brit pilóta nem járt sikerrel, így Piastrié lett a pole-pozíció, Norrisnak pedig a második rajtrács maradt. A két McLaren mögé a vb-címvédő Verstappen érkezett be harmadiknak, míg az időmérő legnagyobb meglepetését a Racing Bulls pilótája, a francia Isack Hadjar okozta, aki a negyedik legjobb időt autózta, így a második sorból indulhat majd a vasárnapi futamon. 

A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.

A teljes rajtsorrend:

  1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull), Isack Hadjar (francia, RB)
  3. George Russell (brit, Mercedes), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Liam Lawson (új-zélandi, RB)
  5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  6. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  7. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber), Pierre Gasly (francia, Alpine)
  8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  9. Nico Hülkenberg (német, Sauber), Esteban Ocon (francia, Haas)
  10. Oliver Bearman (brit, Haas), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
