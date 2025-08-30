A nyári szünetet követően egyelőre nincs sok változás a Forma-1-ben, miután a Holland Nagydíj első pénteki szabadedzésén kettős McLaren siker született, a brit Lando Norris volt a leggyorsabb, második helyen pedig az ausztrál Oscar Piastri végzett.
A második gyakorlás valóságos drámát hozott Zandvoortban, ugyanis Lance Stroll lényegében darabokra törte az Aston Martinját, de szerencsére a kanadai versenyző sértetlenül szállt ki a kocsiból. A meglehetősen kaotikusra sikerült egy óra végén a leggyorsabb ismét Norris volt, mögötte Alonso és Piastri végzett.
A szombati délelőtti harmadik szabadedzésen sem született meglepetés, Norris és Piastri szó szerint agyonverte a teljes mezőnyt. A McLaren brit pilótája pályacsúcshoz közeli idővel volt a leggyorsabb, és csak az ausztrál csapattársa tudta vele tartani a lépést.
Ilyen előjelek után az lett volna igazi bombameglepetés, ha nem a McLaren szerezte volna meg a rajtrács első két helyét.
A Q1-ben ezúttal is Stroll alakított, aki olyan szélesen vette az utolsó előtti kanyart, hogy megpördült az autójával, majd a falhoz csapódott. A kanadai versenyző most annyiban szerencsésebb volt, hogy vissza tudott térni a pályára, az Aston Martinjával pedig eljutott a boxutcáig, de komoly futómű problémái adódtak.
Az estet követően az Aston Martin szerelői próbálták helyrehozni a károkat, azonban néhány percet követően megmondták Strollnak, hogy nyugodtan kiszállhat az autóból, számára véget ért az időmérő, így a kanadai pilóta a 20. helyről indulhat majd a Holland Nagydíjon.
Stroll a zandvoorti szereplésével ismét lejáratta magát. A nyári szünet alatt Ralf Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére nyilatkozta azt, hogy ha az Aston Martin komolyan gondolja, hogy harcba száll a világbajnoki címért, akkor Lawrence Strollnak, a csapat tulajdonosának ideje lenne kirúgnia a fiát.
A Q1-ből végül Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Oliver Bearman esett ki a már korábban kicsekkoló Stroll mellett.
A Q2-ben a két Ferrari érkezett először a pályára, Charles Leclerc-nek azonban nem volt könnyű dolga. A monacói pilóta ugyanis csapatrádión jelentette, hogy a róka kószál az aszfalton, szerencsére a kis ragadozó gyorsan menekülőre fogta, így nem tett kárt sem magában, sem a versenyzőkben. Ezt követően Norris autózott egy 1:08.874-es időt, ezzel megdöntötte az abszolút körrekordot Zandvoortban, és megelőzte a hazai pályán versenyző Max Verstappent.
A Q2-ből végül Andrea Kimi Antonelli, Cunoda Júki, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly és Alexander Albon búcsúzott.
A Q3-ban a két McLarennel ezúttal sem lehetett tartani a lépést, az ausztrál Piastri egy 1:08.662-es idővel megdöntötte Norris pár perccel korábban felállított pályarekordját.
Norris az utolsó körben még próbálta megdönteni Piastri idejét, de a brit pilóta nem járt sikerrel, így Piastrié lett a pole-pozíció, Norrisnak pedig a második rajtrács maradt. A két McLaren mögé a vb-címvédő Verstappen érkezett be harmadiknak, míg az időmérő legnagyobb meglepetését a Racing Bulls pilótája, a francia Isack Hadjar okozta, aki a negyedik legjobb időt autózta, így a második sorból indulhat majd a vasárnapi futamon.
A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.
A teljes rajtsorrend: