A nyári szünetet követően egyelőre nincs sok változás a Forma-1-ben, miután a Holland Nagydíj első pénteki szabadedzésén kettős McLaren siker született, a brit Lando Norris volt a leggyorsabb, második helyen pedig az ausztrál Oscar Piastri végzett.

Stroll Aston Martinja ripityára tört a Holland Nagydíj második szabadedzésén

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A második gyakorlás valóságos drámát hozott Zandvoortban, ugyanis Lance Stroll lényegében darabokra törte az Aston Martinját, de szerencsére a kanadai versenyző sértetlenül szállt ki a kocsiból. A meglehetősen kaotikusra sikerült egy óra végén a leggyorsabb ismét Norris volt, mögötte Alonso és Piastri végzett.

McLaren dominancia a Forma-1-es Holland Nagydíjon

A szombati délelőtti harmadik szabadedzésen sem született meglepetés, Norris és Piastri szó szerint agyonverte a teljes mezőnyt. A McLaren brit pilótája pályacsúcshoz közeli idővel volt a leggyorsabb, és csak az ausztrál csapattársa tudta vele tartani a lépést.

Ilyen előjelek után az lett volna igazi bombameglepetés, ha nem a McLaren szerezte volna meg a rajtrács első két helyét.

A Q1-ben ezúttal is Stroll alakított, aki olyan szélesen vette az utolsó előtti kanyart, hogy megpördült az autójával, majd a falhoz csapódott. A kanadai versenyző most annyiban szerencsésebb volt, hogy vissza tudott térni a pályára, az Aston Martinjával pedig eljutott a boxutcáig, de komoly futómű problémái adódtak.

Lanc Stroll a Holland Nagydíj időmérőjén is összetörte az Aston Martinját

Fotó: Nicolas Tucat/AFP

Az estet követően az Aston Martin szerelői próbálták helyrehozni a károkat, azonban néhány percet követően megmondták Strollnak, hogy nyugodtan kiszállhat az autóból, számára véget ért az időmérő, így a kanadai pilóta a 20. helyről indulhat majd a Holland Nagydíjon.

Stroll a zandvoorti szereplésével ismét lejáratta magát. A nyári szünet alatt Ralf Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére nyilatkozta azt, hogy ha az Aston Martin komolyan gondolja, hogy harcba száll a világbajnoki címért, akkor Lawrence Strollnak, a csapat tulajdonosának ideje lenne kirúgnia a fiát.