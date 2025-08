A versenynaptárban most is szereplő pályák közül csak Monte-Carlóban és Monzában szerezte meg több pilóta élete első futamgyőzelmét, mint a Magyar Nagydíjon, valamint Montreal ugyanannyi elsőséggel rendelkezik ebben a tekintetben, mint Mogyoród. Ezen pályák közül is a magyar az, amelyik a legfiatalabb, hiszen itt csak a 40. nagydíjat rendezik, miközben a kanadai 42 futamnál tart, a többi fent említett pálya pedig már 70-nél is több versenyhétvégét rendezett. Egy biztos, az F1-es pályák közül százalékosan a Hungaroringaszfaltján fordul elő a legtöbb első futamgyőzelem.

Jenson Button élete első nagy sikerét érte el a Hungaroring aszfaltján

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Hungaroring legendás névsora

Monte-Carlóban nyerte első futamát a legendás Juan Manuel Fangio, Maurice Trintignant, Jack Brabham, Denny Hulme, Jean-Pierre Beltoise, Patrick Depailler, Riccardo Patrese, Olivier Panis és Jarno Trulli.

Monzában ünnepelhetett először Phil Hill, Jackie Stewart, Ludovico Scarfiotti, Clay Regazzoni, Peter Gethin, Juan Pablo Montoya, Sebastian Vettel és Pierre Gasly.

Kanadában Gilles Villeneuve, Thierry Boutsen, Jean Alesi, Lewis Hamilton, Robert Kubica és Daniel Ricciardo lett egyszeres futamgyőztes.

A Magyar Nagydíjon Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button, Heikki Kovalainen és Esteban Ocon is élete első futamát nyerte. Érdekesség, hogy az első három világbajnok is lett, utóbbi kettő pedig soha többet nem nyert futamot. Erre Oconnak van még lehetősége. Ehhez az ötöshöz csatlakozott tavaly Oscar Piastri, aki könnyen lehet, hogy az előbbi sorba csatlakozik, hiszen már van 8 futamsikere és vezeti a világbajnoki pontversenyt is.

A Forma-1 1986-ban nemcsak egy autóverseny, hanem a nyugati nyitást megtestesítve egy kicsit a végnapjait élő Kádár-rendszerrel szembeni ellenállás jelképe is volt. Az első 30 évről szóló összeállításunkat ITT olvashatja, de most lássuk azokat, akik életükben először a Hunaroringen nyertek futamot.

Damon Hill nyitotta a sort 1993-ban

A Hunaroringen a nyolcadik futamig kellett várni, hogy valaki első sikerét arassa az F1-ben, de Damon Hill nagyon megérdemelte azt a sikert 1993-ban. A brit végül 22 futamgyőzelemig jutott és ezt követően soha sem végzett a hatodiknál rosszabb helyen a Hungaroringen.