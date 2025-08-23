Kórházba kellett szállítani a MotoE kategóriájának magyar versenyzőjét, Varga Tibort, aki óriásit bukott.

Varga Tibor nagyot bukott, kórházba szállították

Fotó: Moto GP of Hungary

Kórházba szállították Varga Tibort

A 18 éves magyar versenyző, Varga Tibor a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.

A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították.

RED FLAG 🚩



Due to incident at Turn 14 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/L7qdm48U7B — MotoE™ (@MotoEofficial) August 23, 2025

A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.

Wypadek w MotoE



Start wyścigu MotoE nie należał do najprzyjemniejszych



Najpierw z toru wypadli Jordi Torres i Luca Bernardi, ale chwile później w trzecim sektorze doszło do wypadku z udziałem lokalnego bohatera Tibora Vargi 🇭🇺



Wypadek wyglądał bardzo poważnie i Węgra zabrała… pic.twitter.com/U4KsGS8Bwg — KONTRA (@kontra_moto) August 23, 2025

Frissítés:

A magyar versenyző könyöksérülést szenvedett, de az állapota jó. Sajnos a hétvége számára most véget ért.