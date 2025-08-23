Kórházba kellett szállítani a MotoE kategóriájának magyar versenyzőjét, Varga Tibort, aki óriásit bukott.
A 18 éves magyar versenyző, Varga Tibor a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.
A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították.
A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.
Frissítés:
A magyar versenyző könyöksérülést szenvedett, de az állapota jó. Sajnos a hétvége számára most véget ért.