A McLaren versenyzője, Lando Norris a rijádi Esports World Cupon idézte fel gyerekkorát és azt az utat, amely végül a Forma–1-be vezette.

Lando Norris kalandos úton jutott el az F1-be

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lando Norris motorversenyző akart lenni

Meglepő őszinteséggel mesélt arról is, hogy első igazi szenvedélye nem is az autóversenyzés, hanem a motorozás volt – szúrta ki a Motorsport.

„Valójában motorokkal kezdtem, az volt az első szerelmem” – árulta el Norris a rendezvény színpadán.

Próbáltam a lovaglást is, de azt utáltam. Quadoztam is, de apám végül eladta a quadot, azt mondta, ellopták, de igazából csak túl veszélyesnek tartotta nekem. Ezután jött a motocross.

A brit pilóta hozzátette, hogy sokáig a terepmotorozás, a quadok és a sivatagi járművek világa vonzotta igazán.

„Imádtam a földes motorsportokat – motorok, motocross, quadok –, ezekért rajongtam, mielőtt egyáltalán megismertem volna a Forma–1-et vagy a pályaautózást. Számomra a buggyk és a sivatagi gépek voltak a legmenőbbek, tényleg ezt akartam csinálni, innen indult minden. A motorok iránti rajongásom miatt pedig Valentino Rossi volt a hősöm.”

Norris jelenleg csapattársával, Oscar Piastrival vív éles csatát a világbajnoki címért, mindketten első F1-es bajnoki címük megszerzésére hajtanak.