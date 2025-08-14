Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Link másolása
Vágólapra másolva!
A McLaren brit pilótája Ibizán piheni ki a szezon fáradalmait a nyári szünetben. Lando Norris alaposan meg is lepte a rajongókat, ugyanis egy egészen extrém külsejű, rózsaszín autó volánja mögött kapták lencsevégre a fotósok.

Lando Norris a 2025-ös Forma-1-es szezon egyik nagy vb-esélyese, az egyéni pontversenyben második helyen álló pilóta csupán 9 ponttal van lemaradva éllovas csapattársa, Oscar Piastri mögött. A 40. Magyar Nagydíj győztese jelenleg Ibizán tölti a nyári vakációját, ahol alaposan sikerült meglepnie a rajongóit.

McLaren's British driver Lando Norris reacts on the podium after winning the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Lando Norris Ibizán sokkolta a rajongóit
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lando Norris rózsaszín autóval sokkolt

A McLaren brit versenyzőjét a Földközi-tenger legvonzóbb szigetén a barátnőjével, Margarida Corceiróval látták megjelenni, nemrég pedig azzal keltett feltűnést, hogy egy rendkívül feltűnő, rózsaszín autót vezetett a pályán kívüli szabadidejében.

Kiderült, hogy Norris egy jelentősen átalakított, rózsaszín SEAT 600-ast vezetett, amelynek fényszóróit óriási „szempillák” díszítették

 – számolt be róla a motorsport.hu. A különleges gépkocsi már 2017-ben is szerepelt egy nemzetközi veteránautó-kiállításon. 

A nyári vakáció idején készült felvételeken Norris a jól ismert sapkájában ült a volán mögött, és több rajongóval is közös képet készített Ibizán.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek

Lando Norris sajnálja, hogy túl jó akart lenni a szezon elején
Norris párductestű barátnője vonzza a tekinteteket a Forma-1-es paddockban – galéria
Axl Rose volt a Hungaroring sztárja, a futamgyőztes Norris most nem tört össze semmit – galéria
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!