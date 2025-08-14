Lando Norris a 2025-ös Forma-1-es szezon egyik nagy vb-esélyese, az egyéni pontversenyben második helyen álló pilóta csupán 9 ponttal van lemaradva éllovas csapattársa, Oscar Piastri mögött. A 40. Magyar Nagydíj győztese jelenleg Ibizán tölti a nyári vakációját, ahol alaposan sikerült meglepnie a rajongóit.

Lando Norris Ibizán sokkolta a rajongóit

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lando Norris rózsaszín autóval sokkolt

A McLaren brit versenyzőjét a Földközi-tenger legvonzóbb szigetén a barátnőjével, Margarida Corceiróval látták megjelenni, nemrég pedig azzal keltett feltűnést, hogy egy rendkívül feltűnő, rózsaszín autót vezetett a pályán kívüli szabadidejében.

LANDO DRIVING A PINK CAR and breaking the track record 😭😭 pic.twitter.com/8tkqSTdMrv — ray (@ln4norris) August 12, 2025

Kiderült, hogy Norris egy jelentősen átalakított, rózsaszín SEAT 600-ast vezetett, amelynek fényszóróit óriási „szempillák” díszítették

– számolt be róla a motorsport.hu. A különleges gépkocsi már 2017-ben is szerepelt egy nemzetközi veteránautó-kiállításon.

A nyári vakáció idején készült felvételeken Norris a jól ismert sapkájában ült a volán mögött, és több rajongóval is közös képet készített Ibizán.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

