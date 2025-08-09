Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet is ritkán hallani. A Forma-1 nyári szünetére régen látott szoros állással mentek el a pilóták. Az élen álló Oscar Piastri és az őt üldöző csapattársa, Lando Norris között csak kilenc pont a különbség. Ami lehetne akár fordítva is, ha a brit, ahogy ő fogalmazott, nem akart volna túl jó lenni az idény elején.

Hosszú idő után először nem úgy mennek nyári szünetre a Forma-1-es csapatok, hogy azt kelljen mondanunk: Max Verstappen tulajdonképpen már kezében érezheti az újabb világbajnoki trófeát. Az élen ugyanis roppant szoros a verseny, méghozzá a McLaren két pilótája között: Oscar Piastri 284 ponttal vezet, míg a Magyar Nagydíjon győztes Lando Norris 275 ponttal áll a második helyen. A négyszeres világbajnok Verstappen 187 ponttal a harmadik.

#81 Oscar Piastri and #4 Lando Norris of the McLaren Formula 1 Team, McLaren Mercedes MCL39, celebrate the 200th victory as they face the race during the FIA Formula One World Championship F1 Hungarian Grand Prix in Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Luca Barsali/NurPhoto) (Photo by Luca Barsali / NurPhoto via AFP)
Lando Norris (b.) és Oscar Piastri fej-fej mellett haladnak a vb-cím felé
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

A szezont Piastri kezdte jobban, az idény első felének második felére, azaz a Magyar Nagydíjjal bezárólag az utolsó hét futamra Norris is összekapta magát, olyannyira, hogy az utóbbi négy futamból hármat megnyert egyszer pedig 2. lett, újra teljesen nyílttá téve a vb-címért folyó küzdelmet.

Lando Norris túl jó akart lenni

A brit most úgy látja, hogy 99, vagy akár 95 százalékos teljesítménnyel is megszerezheti a hőn áhított elsőséget. Ez nem 100 százalék, de van benne ráció, ahogy kibontja.

Ez egy mix. Volt olyan futam az idény során, amikor, ha 99 százalékot adtam volna ki, úgyis nyerhettem volna, sőt néha akár még 95 százalékkal is. De voltak hibáim, mégpedig azért mert minden áron 101 százalékot akartam letenni az asztalra

 – mondta az idény elején Szaúd-Arábiában és Bahreinben is nagyot hibázó Norris. Mindkét közel-keleti futamot Oscar Piastri nyerte végül.

„Bánom már, hogy annyira jó, túl jó akartam lenni a szezon elején. Most már tudom, ha 90-95 százalékot tudok beletenni egy körbe, az is nagyon  jó és éppen elég” - foglalta össze Norris.

Kapcsolódó cikkek:

A Ferrari csődöt mondott, Norris hőssé vált a Hungaroringen
Axl Rose volt a Hungaroring sztárja, a futamgyőztes Norris most nem tört össze semmit – galéria
Norris párductestű barátnője vonzza a tekinteteket a Forma-1-es paddockban – galéria

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!