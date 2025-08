Charles Leclerc hiába rajtolt az élről és vezetett sokáig a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjon, a monacói pilóta végül a dobogóról is lemaradt, miután megsérült az autója alváza és a második bokszkiállása után folyamatosan lassult a Ferrarija. A 27 éves sztár a futam után öt másodperces büntetést, valamint egy büntetőpontot is kapott, mert a 61. körben az első kanyarban szabálytalan manőverrel próbálta maga mögött tartani George Russellt. A Ferrari versenyzője saját csapatát hibáztatta mindenért, a verseny során is keményen fogalmazott a csapatrádión keresztül, mivel egyáltalán nem értett egyet az utasításokkal és a stratégiával.

Charles Leclerc volt a Forma-1-es Magyar Nagydíj legnagyobb vesztese

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Charles Leclerc elnézést kért a Ferraritól

A monacói versenyző később átgondoltabban nyilatkozott és elnézést kért a kommunikációjáért a Ferraritól.

Valószínűleg túl elhamarkodottan ítéltem meg a helyzetet, mivel a verseny után már sokkal tisztábban láttam, mi is történt valójában. Azt hittem, egészen másról beszélünk a csapattal,

de sajnálatos módon kiderült, hogy valójában az autó alvázával akadtak problémáink. Rendkívül frusztráló érzés, amikor minden a kezedben van, az autód tempója elegendő lenne a győzelemhez, aztán egyszer csak sehol sem vagy – még a dobogóra sem állhatsz fel” – magyarázta Leclerc, majd a büntetéséről is szót ejtett.

Charles Leclerc bocsánatot kért a Ferraritól

Fotó: Csudai Sándor

Tudatában voltam annak, hogy a határon lavírozok. Nincs erős véleményem ezzel kapcsolatban. El tudom képzelni, hogy George meglehetősen hangosan kiabált a rádión. Ez általában így szokott lenni nála

– idézte a motorsport.hu a Ferrari versenyzőjét, aki elmondása szerint sokkal dühösebb lett volna, ha a verseny végén biztonsági autó érkezik, és akkor szabják ki rá az ötmásodperces büntetést.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

