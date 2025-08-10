Lewis Hamilton látványosan szenved a Ferrarinál, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején pedig különösen maga alatt volt. A hétszeres világbajnok a szombati időmérő után azt mondta, hogy haszontalannak érzi magát és csapatának pilótacserére lenne szüksége, majd olyan hírek láttak napvilágot, miszerint visszatérhet a Mercedeshez. A 40 éves sztár a közösségi oldalán már jó előre beharangozta, hogy augusztus 8-án nagy bejelentésre készül, az elmúlt időszakban történtek után pedig sokan arra gyanakodtak, hogy a visszavonulásáról vagy az esetleges csapatváltásáról lesz majd szó. Végül úgy tűnik, egyelőre egyik sem esedékes, mert Hamilton a legújabb üzleti vállalkozását leplezte le.

Lewis Hamilton mélypontra jutott a Ferrarinál, de egyelőre nem vonul vissza

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton új vállalkozásba kezdett

A Ferrari brit sztárpilótája az Almave társalapítójaként egy különleges, alkoholmentes italt hozott forgalomba, amely a mexikói vulkánok lábánál termesztett Espadín agávéból készül.

A „Humo” névre keresztelt prémium ital célja, hogy a tequila ízvilágát és élményét nyújtsa a fogyasztóknak alkohol nélkül.

Hamilton ezzel megválaszolta azt a kérdést is, amelyet a közösségi médiában tett közzé „kövesd a füstöt" üzenetével, ugyanis az új termék füstölt ízvilágot kínál majd – számolt be róla a motorsport.hu.

Introducing Almave Humo, Lewis Hamilton’s New Non-alcoholic Mezcal Alternative https://t.co/cFB3GUuYBH — WWD (@wwd) August 8, 2025

A korábbi leégett gyufát ábrázoló fotója után nem véletlenül indultak be a találgatások, miszerint Hamilton a visszavonulásának bejelentését készítené elő, ám a 40 éves sztár ezzel sokakat félrevezetett, hiszen végül teljesen mást jelentett be.

Ettől függetlenül akad, aki már most visszavonultatná a hétszeres világbajnokot. A korábbi F1-vezér, Bernie Ecclestone szerint Hamiltonnak már nem kellene versenyeznie, de a Magyar Nagydíj után a Ferrari egykori pilótája, Jean Alesi is keményen bírálta a britet.

