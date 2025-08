A Forma-1 korábbi első embere már korábban is beszélt arról, hogy nem igazán rajong Lewis Hamiltonért, az idei szezon előtt azt is mondta, hogy szerinte a hétszeres világbajnok nem fogja kitölteni kettő plusz egyéves szerződését a Ferrarinál. A 94 éves Bernie Ecclestone most ismét megragadta az alkalmat, hogy a brit sztárt bírálja, mivel a 40 éves pilóta a Magyar Nagydíjon is látványosan szenvedett és erős nyilatkozatokat tett.

Lewis Hamilton számára borzalmasan sikerült a Magyar Nagydíj

Fotó: Csudai Sándor

Bernie Ecclestone nem kímélte Lewis Hamiltont

„Lewis nagyon tehetséges. Az volt, és valószínűleg még mindig az. De sok más élsportolóhoz hasonlóan, amikor elérik a csúcsot, csak egy út van, és ez nem jó irány. Ez már csak lefelé vezet. Elfáradnak. Lewis is elfáradt. Örökké csak versenyez. Szüksége van pihenésre, egy teljes újraindításra, hogy valami teljesen mást csinálhasson” – mondott ítéletet honfitársáról Ecclestone, aki szerint Hamiltonnak már vissza kellett volna vonulnia.

„Lehet, hogy nem így gondolja, de hamarosan megszokja, hogy a visszavonulása után más dolgokat is csináljon a motorsporton kívül. Szerintem már egy ideje meg kellett volna tennie.

Ez a srác nem egy csaló. De önmagát csapná be, ha folytatná. Most abba kellene hagynia. Ha ott lennék a Ferrarinál, azt mondanám: Ha van valaki Lewis helyettesítésére, akkor ezt lépjük meg

– fogalmazott köntörfalazás nélkül a Forma-1 korábbi ura.

Bernie Ecclestone szerint Lewis Hamiltonnak vissza kellene vonulnia

Fotó: Anadolu via AFP

Ecclestone még egy nem túl hízelgő javaslatot is tett a 40 éves sztárnak.

Ha Lewis helyében lennék, azt mondanám a Ferrarinak, hogy a teljes szerződésemet ki akarom fizetni, teljes egészében. Azért szerződtették le, mert úgy gondolták, hogy el tud végezni egy munkát, de ez láthatóan nem működik.

Nem kell tovább kockáztatnia, hét világbajnoki címet nyert, ez bőven elég” – tette hozzá a brit üzletember, majd azt is elmondta, kiket tudna elképzelni Hamilton helyén a Ferrarinál.

„Isack Hadjart választanám a Racing Bullstól. Nagyon jól teljesített az első évében, egy nagyszerű srác. Brazil barátunkat, Gabriel Bortoletót is nagyra értékelem. Mindketten tehetségesek és okosak is” – jelentette ki Ecclestone.