Lewis Hamilton óriási szenzációt okozott azzal, amikor a Mercedest elhagyva a Ferrarihoz szerződött, ám ez a váltás eddig nagyon nem jött be a hétszeres világbajnoknak, aki látványosan szenved a Scuderiánál. A 40 éves brit sztár megállapodása két szezont fed le, vagyis Hamilton 2026 végéig marad Maranellóban, amikor már betölti a 42. életévét. Az olasz La Gazzetta dello Sport értesülései szerint azonban a Ferrari pilótája olyan hatalmat élvez, amellyel még bajba is sodorhatja az olasz csapatot.

Lewis Hamilton mélypontra jutott a Ferrarinál, de még évekig az olasz csapat pilótája maradhat

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton jövője a saját kezében van

Hamilton idei szezonjának eredményei messze elmaradnak a várakozásoktól, a brit sztár 14 forduló után csak a hatodik helyen áll az egyéni pontversenyben, tehát kijelenthető, hogy a nyolcadik vb-győzelem idén már biztosan nem jön össze neki. Ha nem javul a formája, akkor a Ferrarinak a konstruktőri vb-címért folyó harcban sem lesz sok esélye jövőre, még akkor sem, ha Charles Leclerc kiemelkedően teljesít.

Hamilton 2026-ig maradhat a Scuderiánál, de akár még tovább is, mert az olasz sajtó úgy tudja, a szerződése tartalmaz egy „vitatható” klauzulát,

amely lehetővé teheti számára a harmadik év aktiválását 2027-ben – számolt be róla a motorsport.com.

Lewis Hamilton sakkban tarthatja a Ferrarit

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mindez az olaszok szerint azt jelenti, hogy Hamilton jövője teljes mértékben a saját döntésétől függ,

a Ferrarinak alig van beleszólása a hétszeres világbajnok sorsába, még akkor sem, ha gyengén teljesít.

A 40 éves versenyző, aki a kínai sprintfutamon szerezte egyetlen győzelmét idén, ezzel sakkban tarthatja saját csapatát, amely így könnyedén alulmaradhat a riválisokkal szemben vívott harcban. Persze még az sem biztos, hogy Hamilton 2026-ig marad a Scuderiánál, hiszen idén többször adott már negatív nyilatkozatot. Különösen a Magyar Nagydíj idején volt lehangolt, a rosszul sikerült időmérő után még azt is mondta, hogy haszontalannak érzi magát és csapatának új pilótát kellene ültetnie a helyére.

Kapcsolódó cikkek