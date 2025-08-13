Live
Olasz sajtóhírek szerint a Ferrari tehetetlen hétszeres világbajnok pilótájával szemben. Lewis Hamilton állítólag maga dönthet arról, hogy a 2027-es szezonra is az olasz istállónál maradjon, még akkor is, ha a pályán nyújtott teljesítménye ezt nem indokolná.

Lewis Hamilton óriási szenzációt okozott azzal, amikor a Mercedest elhagyva a Ferrarihoz szerződött, ám ez a váltás eddig nagyon nem jött be a hétszeres világbajnoknak, aki látványosan szenved a Scuderiánál. A 40 éves brit sztár megállapodása két szezont fed le, vagyis Hamilton 2026 végéig marad Maranellóban, amikor már betölti a 42. életévét. Az olasz La Gazzetta dello Sport értesülései szerint azonban a Ferrari pilótája olyan hatalmat élvez, amellyel még bajba is sodorhatja az olasz csapatot.

Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari looks on during the race of the Hungarian GP, the 14th round of the Formula 1 World Championship in Hungaroring, Mogyorod, Central Hungary, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton mélypontra jutott a Ferrarinál, de még évekig az olasz csapat pilótája maradhat
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton jövője a saját kezében van

Hamilton idei szezonjának eredményei messze elmaradnak a várakozásoktól, a brit sztár 14 forduló után csak a hatodik helyen áll az egyéni pontversenyben, tehát kijelenthető, hogy a nyolcadik vb-győzelem idén már biztosan nem jön össze neki. Ha nem javul a formája, akkor a Ferrarinak a konstruktőri vb-címért folyó harcban sem lesz sok esélye jövőre, még akkor sem, ha Charles Leclerc kiemelkedően teljesít. 

Hamilton 2026-ig maradhat a Scuderiánál, de akár még tovább is, mert az olasz sajtó úgy tudja, a szerződése tartalmaz egy „vitatható” klauzulát, 

amely lehetővé teheti számára a harmadik év aktiválását 2027-ben – számolt be róla a motorsport.com

Lewis Hamilton of Ferrari ahead of the Formula 1 Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps in Spa, Belgium on July 27, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton sakkban tarthatja a Ferrarit
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mindez az olaszok szerint azt jelenti, hogy Hamilton jövője teljes mértékben a saját döntésétől függ, 

a Ferrarinak alig van beleszólása a hétszeres világbajnok sorsába, még akkor sem, ha gyengén teljesít. 

A 40 éves versenyző, aki a kínai sprintfutamon szerezte egyetlen győzelmét idén, ezzel sakkban tarthatja saját csapatát, amely így könnyedén alulmaradhat a riválisokkal szemben vívott harcban. Persze még az sem biztos, hogy Hamilton 2026-ig marad a Scuderiánál, hiszen idén többször adott már negatív nyilatkozatot. Különösen a Magyar Nagydíj idején volt lehangolt, a rosszul sikerült időmérő után még azt is mondta, hogy haszontalannak érzi magát és csapatának új pilótát kellene ültetnie a helyére.

