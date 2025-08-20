Live
Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke védelmébe vette a csapat hétszeres világbajnokát. Ugyanakkor elismerte, hogy Lewis Hamilton médiának tett megnyilvánulásai nem segítik a csapatot.

Lewis Hamilton látványosan szenved a Ferrarinál, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején pedig különösen maga alatt volt. A hétszeres világbajnok az időmérő után azt nyilatkozta, hogy haszontalannak érzi magát, és csapatának pilótacserére lenne szüksége. 

Lewis Hamilton of United Kingdom driver of the F1 race car No 44 for the Scuderia Ferrari HP Formula One Team, at the Driver's Parade ahead of the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 race at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton a Magyar Nagydíj időmérője után lemondóan nyilatkozott
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A hétszeres F1-es világbajnok önostorozó kijelentésére reagálva a Ferari csapatfőnöke, Fred Vasseur elmondta, szerinte Hamilton túlságosan önkritikus és szigorú mind az SF-25-tel, mind önmagával szemben. 

Hamilton idei első 14 futama során rendre alulmaradt a ferraris csapattársával, Charles Leclerc-rel szemben, aki már ötször állhatott a pódiumra, míg a 40 éves brit még egyszer sem végzett dobogós helyen. Vasseur azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a két pilóta közötti különbség nem olyan drasztikusan nagy, mint amilyennek az eredmények miatt tűnik, és szerinte Hamiltonnak nincs oka aggódni.

„Maradjon nyugodt” – kezdte Vasseur az Auto, Motor und Sport magazinnak adott interjújában, amikor arról kérdezték, mit kellene szerinte tennie Hamiltonnak, hogy jól érezze magát az új környezetben.

„Arra kell építenie, hogy már megtette az első lépést. Nem szabad hagyni, hogy a budapestihez hasonló dolgok elkedvetlenítsék. Lewis nagyon önkritikus. Mindig szélsőségesen reagál. Néha az autóval, néha pedig önmagával szemben túl szigorú, mert a legtöbbet akarja kihozni magából és a csapat minden tagjából. Meg kell nyugodnia, és meg kell értene, hogy a Q2-ben csak néhány tizedmásodperccel volt lemaradva attól a versenyzőtől, aki később megszerezte a pole pozíciót. Ez nem vészes” – fogalmazott Ferrari csapatfőnöke.

Lewis Hamilton eltúlozza a problémákat a sajtónak

Az 56 éves francia szakember azonban elismerte, hogy Hamilton szélsőséges reakciói még problémát okozhatnak, ha először a sajtó előtt hangzanak el, ugyanis rossz fényben tüntetik fel a maranellói istállót és a csapatnál zajló munkát.

„Az üzenet, amit az ilyen kifakadások során küld, csak ront a helyzeten. Leginkább csak a sajtóval szemben szokott ilyen szélsőségesen megnyilvánulni, ugyanis mire a verseny után beér az eligazítóba, általában már lenyugszik. Ilyen a stílusa, nekem nem okoz gondot ezt elfogadni. Sokat követel, mind másoktól, mind magától, de ezzel együtt tudok élni” – mondta Vasseur.

