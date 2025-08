Lewis Hamilton mercedeses búcsúja nem lett tökéletes

Fotó: AFP

A 2022-ben bevezetett új szabályok finoman szólva sem segítettek a brit pilótának: két évig futamot sem nyert. A Mercedes visszaesése után Hamilton rengetegszer panaszkodott az autójára, míg Toto Wolff, a Mercedes csapafőnöke sűrűn kért tőle elnézést és könyörgött, hogy viselje el a szokottnál gyengébb járművet. Hamilton azonban nem tudott ellenállni a csábításnak, amikor Frédéric Vasseur, korábbi csapatfőnöke hívta.

A bejelentést követően Hamilton karrierje legrosszabb szezonkezdését produkálta. Hamilton az utolsó három mercedeses évében csupán két versenyt nyert és egy pole-pozíciót szerzett, összességében pedig minden mutatóban – főleg az időmérős statisztikákban – elmaradt csapattársától, George Russelltől. A legutóbbi szezon hajrájában azt is elismerte a hétszeres világbajnok, hogy már nem elég gyors, mindezek ellenére eltökélt célja, hogy a Scuderia Ferrarinál, Charles Leclerc mellett ismét harcoljon az F1-es világbajnoki címért. A 40 éves Hamiltonnak hatalmas bravúr kéne a nyolcadik világbajnoki címhez, hiszen ennyi idősen az elmúlt 55 esztendő alatt csak Nigel Mansell nyert akár csak futamot is – ő is csupán egyszer, az 1994-es Ausztrál Nagydíjon. Legutóbb Jack Brabham ünnepelt vb-elsőséget 40 éves kora felett – ő is már 1966-ban.

A bravúrra legutóbb képes Mansell azok közé tartozik, aki szerint Hamilton feltámadhat. „Szerintem mindenkit meg fog lepni. Lehet, hogy kell neki néhány teszt, hogy kényelmesen érezze majd magát, de én egy feltámadást várok tőle a Ferrarinál. Megkockáztatom, és garantálom, hogy ha Lewis megtalálja a motivációját, akkor még egy bajnoki cím vár rá" - mondta Mansell, de úgy tűnik tévedett.

Ritka, hogy Hamilton csapaton belül sem első Hamilton 2007-ben újoncként második lett a világbajnokságon, Kimi Raikkönen mögött, csapattára Fernando Alonso és ő is egy ponttal maradt le a finn mögött, de Hamilton több második helye miatt a tabellán megelőzte a spanyolt. Először 2011-ben előzte meg csapattársa Hamiltont, akkor Jenson Button volt jobb nála, majd 2016-ban Nico Rosberg lett a világbajnok, öt ponttal brit csapattársa előtt, aki egyébként több futamot nyert ellenfelénél. Legközelebb 2022-ben, majd 2024-ben is George Russell volt a jobb Hamilton csapattársaként, most pedig Charles Leclerc az ötödik (151 pont), Hamilton a hatodik (109 pont).

A Ferrarival egyelőre szenved Hamilton

Hamilton a teszteken már alaposan lemaradt Leclerc mögött, de ekkor még magabiztos volt. „A Ferrari számára nyerni a bajnokságot az elsődleges cél. Nem a nyolcadik cím jár a fejemben, hanem az, hogy megszerezzük a csapat első bajnoki címét hosszú idő után” – mondta Hamilton, aki mindössze a 10. helyen zárta az első futamát a Ferrarival. A második hétvégén pislákolt a remény, ugyanis Hamilton megnyerte a sprintfutamon, de a főfutam után a szabálytalan padlólemeze miatt kizárták őt és Leclerc-t is, ami után az olasz sajtó teljes betliről írt.