Lewis Hamilton egy rejtélyes bejegyzéssel jelentkezett, ami arra utalhat, hogy szünetet tart a közösségi médiában.

Lewis Hamilton látványosan szenved a Ferrarinál, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején pedig különösen maga alatt volt. A hétszeres világbajnok a szombati időmérő után azt mondta, hogy haszontalannak érzi magát és csapatának pilótacserére lenne szüksége, majd olyan hírek láttak napvilágot, miszerint visszatérhet a Mercedeshez. A 40 éves sztár a közösségi oldalán már jó előre beharangozta, hogy augusztus 8-án nagy bejelentésre készül, az elmúlt időszakban történtek után pedig sokan arra gyanakodtak, hogy a visszavonulásáról, vagy az esetleges csapatváltásáról lesz majd szó, végül azonban a legújabb üzleti vállalkozását leplezte le

Lewis Hamilton of United Kingdom driver of the F1 race car No 44 for the Scuderia Ferrari HP Formula One Team spotted with Kimi Antonelli of Italy driver of the F1 race car No 12 for the Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, at the Driver's Parade ahead of the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 race at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton csak a munkára akar fókuszálni
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton visszavonul a rivaldafényből

A hétszeres F1-es világbajnok pénteken egy sejtelmes bejegyzést tett közzé, amivel könnyen lehet, arra utalt, hogy visszavonul a közösségi médiától. A 40 éves brit sztárt az X-en 8,6 millióan, az Instagramon viszont több mint 40 millióan követik.

Hamilton egy képet osztott meg, amelyen festői környezetben pózolt a kutyájával, Roscoe-val, emellé pedig annyit írt: „DND” – ami magyarul annyit jelent: „ne zavarj„. 

A különböző elektronikai eszközökön és platformokon létezik egy úgy nevezett DND mód, ami egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a bejövő értesítések, hívások és üzenetek ideiglenes elnémítását. Ezt általában egyesek a zavaró tényezők elkerülésére szokták használni, hogy jobban tudjanak koncentrálni a munkára, vagy a pihenésre. Vagyis könnyen lehet, Hamilton üzenete azt jelentette, hogy háttérbe szorítja a közösségi médiában való szereplését, hogy száz százalékban arra tudjon koncentrálni, hogy megtalálja a régi formáját és a helyét az új csapatában.

Hamilton idén még nem végzett dobogós helyen, miközben csapattársa, Charles Leclerc már ötször pódiumra állhatott. A hétszeres világbajnok jelenleg 42 pontos hátrányban van Leclerc-rel szemben a pilóták egyéni versenyében.

