Lewis Hamilton látványosan szenved a Ferrarinál, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején pedig különösen maga alatt volt. A hétszeres világbajnok a szombati időmérő után azt mondta, hogy haszontalannak érzi magát és csapatának pilótacserére lenne szüksége, majd olyan hírek láttak napvilágot, miszerint visszatérhet a Mercedeshez. A 40 éves sztár a közösségi oldalán már jó előre beharangozta, hogy augusztus 8-án nagy bejelentésre készül, az elmúlt időszakban történtek után pedig sokan arra gyanakodtak, hogy a visszavonulásáról, vagy az esetleges csapatváltásáról lesz majd szó, végül azonban a legújabb üzleti vállalkozását leplezte le.

Lewis Hamilton csak a munkára akar fókuszálni

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton visszavonul a rivaldafényből

A hétszeres F1-es világbajnok pénteken egy sejtelmes bejegyzést tett közzé, amivel könnyen lehet, arra utalt, hogy visszavonul a közösségi médiától. A 40 éves brit sztárt az X-en 8,6 millióan, az Instagramon viszont több mint 40 millióan követik.

Hamilton egy képet osztott meg, amelyen festői környezetben pózolt a kutyájával, Roscoe-val, emellé pedig annyit írt: „DND” – ami magyarul annyit jelent: „ne zavarj„.

A különböző elektronikai eszközökön és platformokon létezik egy úgy nevezett DND mód, ami egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a bejövő értesítések, hívások és üzenetek ideiglenes elnémítását. Ezt általában egyesek a zavaró tényezők elkerülésére szokták használni, hogy jobban tudjanak koncentrálni a munkára, vagy a pihenésre. Vagyis könnyen lehet, Hamilton üzenete azt jelentette, hogy háttérbe szorítja a közösségi médiában való szereplését, hogy száz százalékban arra tudjon koncentrálni, hogy megtalálja a régi formáját és a helyét az új csapatában.

Hamilton idén még nem végzett dobogós helyen, miközben csapattársa, Charles Leclerc már ötször pódiumra állhatott. A hétszeres világbajnok jelenleg 42 pontos hátrányban van Leclerc-rel szemben a pilóták egyéni versenyében.

