Nehéz féléven van túl Lewis Hamilton, aki látványosan szenved a Ferrarinál. Bár sejthető volt, hogy nem lesz zökkenőmentes a csapatváltás, alighanem a gyenge szezonkezdet még a hétszeres világbajnokot is sokkolta. A 40 éves brit ugyanis 14 futam elteltével sem állhatott még dobogóra idén, a Magyar Nagydíj után pedig teljesen összetört, magát haszontalannak nevezte, a csapatának pedig azt javasolta, hogy pilótacserére lenne szüksége.

A háromhetes nyári szünet után Hollandiában javíthat Lewis Hamilton

Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur szerint Hamilton médiának tett megnyilvánulásai nem segítik a csapatot, a hétvégi Forma-1-es Holland Nagydíj előtt pedig a Mercedes pilótája, George Russell reagált korábbi csapattársa kijelentésére, ami szerinte egyáltalán nem tükrözi hűen a hétszeres F1-es bajnok valódi érzéseit.

Persze, hogy ostobaságokat beszél, amikor ilyesmiket mond, hiszen ő minden idők legjobb Forma-1-es versenyzője”

– utalt Russell arra, hogy honfitársa szavai csak a heves pillanat következményei voltak.

„Egy ilyen helyzetben, amikor lejössz a pályáról és 10 percen belül a sajtó elé kell állnod még dúlnak benned az érzelmek. Ilyen az, amikor valakinek rossz napja van, amikor pedig jó napot fog ki, minden megváltozik” – mondta a négyszeres futamgyőztes brit, hozzátéve, hogy beszélt Hamiltonnal a Magyar Nagydíj után.

George Russell szerint a Ferrari hétszeres világbajnoka képes lesz fordítani a formáján

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Lewis Hamilton védelmére kelt a Mercedes pilótája

Hamilton egyre közelebb kerül ahhoz, hogy felállítson egy negatív rekordot a maranellói istállónál, ugyanis már csak öt versenyre van attól, hogy utolérje Didier Pironit, aki 19 futam után ünnepelhetett először pódiumot a Ferrari pilótájaként. Russell ennek ellenére hisz abban, hogy Hamilton képes lesz fordítani a formáján és a folytatásban olyan eredményeket fog elérni, amilyeneket a szezon eleje óta várnak tőle.

„Még mindig kivételes pilóta. Láthattuk, ahogy év elején megnyerte a sprintfutamot Kínában. Egyértelműen megvan benne még a potenciál. Persze, a Forma-1 nem könnyű sport, és különösen nehéz, ha valaki nem tudja kihozni magából a maximumot. Ráadásul Charles is egy fantasztikus pilóta. Biztos vagyok benne, hogy vissza fog kapaszkodni. De nyilván nem beszélhetek a nevében. Barátként természetesen a legjobbakat kívánom neki, ellenfélként viszont nem túl sokat, hiszen le akarjuk győzni őket!” – fogalmazott Russell, akinek korábban éppen Hamilton miatt kellett pszichológushoz fordulnia.