Lewis Hamilton érdekes nyilatkozatával kapcsolatban most a korábban szintén a Ferrari színeiben versenyző F1-es pilóta, Jean Alesi került elő, aki Michael Schumacher és Ayrton Senna nevét is bedobta.

Lewis Hamilton talán soha nem volt még ennyire demoralizáló

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton szenved, a rosszakarók előnyben

Amikor Hamilton megnyerte a kínai sprintfutamot, úgy tűnt, nem teljesen elvetélt ötlet a Ferrarival való kapcsolata. A hétszeres világbajnok „rendes” futamon idén még dobogóra sem állhatott, eddig három negyedi helye van a szezonban. A rövid fellendüléseket mindig visszaesés követte. A Belga Nagydíjon a Q1-ből sem jutott tovább, egy héttel később Mogyoródon már arról beszélt, hogy a Ferrarinak talán le kéne őt cserélnie, miközben csapattársa, Charles Leclerc éppen a pole-t ünnepelte.

„Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. A csapatnak nincs problémája, hiszen megszereztük a pole-t. Talán versenyzőt kellene cserélniük” – mondta Hamilton teljesen összetörve.

Másnap sem volt sokkal vidámabb, hiszen a leintésig nem sikerült előrébb lépnie. A futam után arról beszélt, hogy minden bizonnyal a nyári szünet után még visszatér majd.

Hamilton kijelentései után jöttek a reakciók. Korábbi csapatfőnöke, Toto Wolff szerint lezáratlan ügye van még a britnek, aki ezért sem fog visszavonulni, míg jelenlegi főnöke, Fred Vasseur szerint frusztrált volt, nem pedig a motiváció hiányzik belőle.

Bernie Ecclestone és Damon Hill ezzel ellentétben a visszavonulását sürgette. Alesi ennyire messzire nem ment, de neki sem tetszett, amit Hamilton mondott.

„Hamilton hozzáállása demoralizáló lehet mindenkire, aki körülötte van. Az egész csapatra. Senna vagy Schumacher soha nem mondott volna ilyet” – írta a francia exversenyző a Corriere dello Sportnak.

Alesi az egész Ferrarival elégedetlen volt a Magyar Nagydíj után, miután Charles Leclerc dobogóra sem állhatott.

„Az olasz komédiából horrorfilm lett a futam végére. Az okot Russell fedte fel, miután megfigyelte Leclerc autóját a pályán. Egy Ferrari, amely szombaton jól fut, majd vasárnap nem működik, az bosszantja leginkább azokat, akik a legjobban szeretik a legendás márkát.”