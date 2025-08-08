Lewis Hamilton idén már a Ferrarinál versenyez, a 40 éves brit pilóta azonban megközelíteni sem tudja azokat a sikereket, amelyeket a Mercedes csapatával ért el korábban. Brit sajtóhírek szerint a háttérben olyan érdekes mozgások indultak el, melyek alapján az sem lenne kizárt, hogy a hétszeres világbajnok visszatérjen egykori sikerei helyszínére.

Lewis Hamilton egyelőre csak szenved a Ferrarinál

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton újra a Mercedesnél?

A Telegraph értesülései szerint a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Magyar Nagydíj vasárnapján a Ferrari motorhome-jában járt, míg néhány nappal korábban Frédéric Vasseur, a Ferrari vezetője, valamint az olasz gyártó elnöke, John Elkann tett látogatást a német istállónál. Ezek az egyeztetések különösen figyelemfelkeltőek, miután Hamilton nyilvánosan is jelezte elégedetlenségét.

A Magyar Nagydíj időmérője után a hétszeres világbajnok saját magát korholta, még azt is mondta, hogy csapatának le kellene őt cserélnie valaki másra.

Ezek után vad találgatások kezdtek el terjedni a rajongók körében, miszerint ez a sok egybevágó történés nem a véletlen műve, és benne van a levegőben Hamilton visszatérése a Mercedeshez – számolt be róla a motorsport.com.

A Toto Wolff által irányított Mercedesszel érte el pályafutása legnagyobb sikereit Lewis Hamilton

Fotó: KENAN ASYALI / POOL

Toto Wolff a közelmúltban többször is kiállt egykori verenyzője mellett, akivel szenzációs sikereket értek el együtt, hiszen hét vb-címéből hatot a Mercedesszel szerzett meg Hamilton.

Ettől függetlenül a visszatérése megalázónak is tűnhetne, hiszen ezzel beismerné, hogy hibás döntés volt elhagyni a brackley-i alakulatot,

ugyanakkor a Ferrari színeiben eddig mutatott teljesítménye alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a váltás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A 40 éves versenyző – akit Bernie Ecclestone már visszavonultatna –, a Hungaroringen utalt arra is, hogy a Ferrarinál mélyebb gondok húzódhatnak meg, amelyek túlmutatnak a pályán nyújtott teljesítményen. Mivel a Forma-1-ben 2026-tól új technikai szabályozások lépnek életbe, még az sem kizárt, hogy a brit pilóta egy ismerős közegben próbálna újra szerencsét, amennyiben nem döntene úgy, hogy inkább mégis visszavonul.