A Forma-1 hétszeres világbajnokának egyelőre nagyon nem megy a versenyzés a Ferrarinál. A váltás eddig nem jött be Lewis Hamiltonnak, akinek a jövőjével kapcsolatban megdöbbentő hírek láttak napvilágot. A brit sztár esetében felmerült a Mercedeshez való visszatérés lehetősége, amely ha valóban bekövetkezne, totálisan sokkolná az F1 világát.

Lewis Hamilton idén már a Ferrarinál versenyez, a 40 éves brit pilóta azonban megközelíteni sem tudja azokat a sikereket, amelyeket a Mercedes csapatával ért el korábban. Brit sajtóhírek szerint a háttérben olyan érdekes mozgások indultak el, melyek alapján az sem lenne kizárt, hogy a hétszeres világbajnok visszatérjen egykori sikerei helyszínére.

Lewis Hamilton of United Kingdom driver of the F1 race car No?44, the Ferrari SF?25 for the Scuderia Ferrari HP Formula One Team, after the end of the race exiting the pit area and talking to the media. The Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 at Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary on August?3,?2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton egyelőre csak szenved a Ferrarinál
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton újra a Mercedesnél?

A Telegraph értesülései szerint a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Magyar Nagydíj vasárnapján a Ferrari motorhome-jában járt, míg néhány nappal korábban Frédéric Vasseur, a Ferrari vezetője, valamint az olasz gyártó elnöke, John Elkann tett látogatást a német istállónál. Ezek az egyeztetések különösen figyelemfelkeltőek, miután Hamilton nyilvánosan is jelezte elégedetlenségét. 

A Magyar Nagydíj időmérője után a hétszeres világbajnok saját magát korholta, még azt is mondta, hogy csapatának le kellene őt cserélnie valaki másra. 

Ezek után vad találgatások kezdtek el terjedni a rajongók körében, miszerint ez a sok egybevágó történés nem a véletlen műve, és benne van a levegőben Hamilton visszatérése a Mercedeshez – számolt be róla a motorsport.com.

Mercedes' British driver Lewis Hamilton (L) and Team Principal Toto Wolff (R) wave on the podium after winning the Turkish Formula One Grand Prix at the Intercity Istanbul Park circuit in Istanbul on November 15, 2020. (Photo by Kenan Asyali / POOL / AFP)
A Toto Wolff által irányított Mercedesszel érte el pályafutása legnagyobb sikereit Lewis Hamilton
Fotó: KENAN ASYALI / POOL

Toto Wolff a közelmúltban többször is kiállt egykori verenyzője mellett, akivel szenzációs sikereket értek el együtt, hiszen hét vb-címéből hatot a Mercedesszel szerzett meg Hamilton. 

Ettől függetlenül a visszatérése megalázónak is tűnhetne, hiszen ezzel beismerné, hogy hibás döntés volt elhagyni a brackley-i alakulatot, 

ugyanakkor a Ferrari színeiben eddig mutatott teljesítménye alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a váltás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A 40 éves versenyző – akit Bernie Ecclestone már visszavonultatna –, a Hungaroringen utalt arra is, hogy a Ferrarinál mélyebb gondok húzódhatnak meg, amelyek túlmutatnak a pályán nyújtott teljesítményen. Mivel a Forma-1-ben 2026-tól új technikai szabályozások lépnek életbe, még az sem kizárt, hogy a brit pilóta egy ismerős közegben próbálna újra szerencsét, amennyiben nem döntene úgy, hogy inkább mégis visszavonul. 

