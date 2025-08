Lewis Hamilton a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzése után rendkívül csalódottan, önmagát ostorozva nyilatkozott. A vasárnapi futam sem hozott kiemelkedő eredményt a hétszeres világbajnok számára, akit a 12. helyen intettek le a Hungaroringen, így nem tudott pontot szerzni. Hamilton a versenyt követően már optimistábban nyilatkozott és a folytatásról is beszélt, de a Sky Sports szakértője, Martin Brundle úgy véli, Hamilton mostanra olyan mélypontra jutott, amelyet már a rajongók is nehezen viselnek.

Lewis Hamilton mélypontra jutott

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton hamarosan visszavonul?

„Nem szívesen írom le a következő sorokat, de Lewis Hamiltonról kell beszélnem, aki minden szempontból borzalmas hétvégét élt át. Ezt igazán nem kellett volna kimondania, de nyilvánvalóan nyíltan akarta magát büntetni” – utalt a 40 éves brit versenyző szombati nyilatkozatára a korábbi F1-es pilóta.

Hamilton a futam során Max Verstappennel is összetűzésbe került, ám az eset után meg sem jelent meg a versenybírók előtt, hogy megvédje magát. Brundle szerint ez is azt mutatja, hogy a hétszeres világbajnokban most kevés a küzdőszellem.

Lewis Hamilton volt már jobb formában F1-es pályafutása során

Fotó: Csudai Sándor

„Nem akarta megvédeni magát, inkább a csapatán keresztül nyújtotta be az álláspontját, miközben Max személyesen is elmondta a véleményét, és végül büntetés nélkül megúszta. Fájdalmas látni, hogy egy ilyen kivételes bajnok ennyire szenved, de bíznunk kell benne, hogy tapasztalatával és tehetségével képes lesz túllendülni ezen az időszakon” – idézte a motorsport.hu Brundle szavait, aki szerint a visszavonulás is szóba, ha Hamilton nem képes javítani a formáján.

Ha nem sikerül feljebb lépnie, nehezen tudom elképzelni, hogy még két szezont kihúz a Ferrarinál vagy bárhol máshol ilyen körülmények között

– tette hozzá az F1-es szakértő.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

