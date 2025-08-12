Lewis Hamilton idén már a Ferrari színeiben versenyez, de látványosan szenved az olasz istállónál. A hétszeres világbajnok számára a Magyar Nagydíj is gyenge szereplést hozott, 14 forduló után pedig csak a hatodik helyen áll az egyéni pontversenyben.

Lewis Hamilton egyelőre csak szenved a Ferrarinál

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton üzleti vállalkozása csődöt mondott

A Forma-1-ben való szereplése mellett Hamilton több üzleti vállalkozásban is érdekelt, ezek közül az egyik jelentős veszteségeket könyvelhetett el az utóbbi időszakban.

A Neat Burger vegán étteremláncot, amely a 40 éves brit sztár mellett többek között az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio támogatását is élvezi, mindössze néhány nappal az F1-es Belga Nagydíj előtt felszámolás alá helyezték.

Az étteremhálózat már 2024 áprilisában bezárta összes egyesült királysági egységét, ami körülbelül 150 munkahely megszűnését eredményezte, miután jelentős pénzügyi nehézségekkel szembesültek.

A lánchoz tartozó éttermek problémái nem most kezdődtek, a vállalat már 2022-ben 7,9 millió fontos veszteséget könyvelt el, majd 2023-ra a nyolc londoni étteremből négyet bezártak – számolt be róla a motorsport.hu.

A nemzetközi terjeszkedési törekvések is kudarcot vallottak, mivel a milánói és a New York-i éttermeket szintén felszámolták,

az amerikai egység még az előző nyáron zárt be véglegesen. A gondokat csak tetézte, hogy a camdeni étterem mindössze két csillagot kapott az élelmiszerhigiéniai értékelésen, ami tovább rontotta a franchise már amúgy is megcsorbult hírnevét.

Hamilton nemrég egy újabb üzleti vállalkozását leplezte le, ami reményei szerint nagyobb sikert érhet el. A Ferrari brit sztárpilótája az Almave társalapítójaként egy különleges, alkoholmentes italt hozott forgalomba, amely a mexikói vulkánok lábánál termesztett Espadín agávéból készül.

