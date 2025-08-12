Live
A Ferrari brit versenyzőjének nem csupán a Forma-1-ben támadnak nehézségei. Lewis Hamilton idei szezonjának eredményei messze elmaradnak a várakozásoktól, miközben üzleti vállalkozása is jelentős nehézségekkel küzd.

Lewis Hamilton idén már a Ferrari színeiben versenyez, de látványosan szenved az olasz istállónál. A hétszeres világbajnok számára a Magyar Nagydíj is gyenge szereplést hozott, 14 forduló után pedig csak a hatodik helyen áll az egyéni pontversenyben.

Lewis Hamilton of United Kingdom driver of the F1 race car No?44, the Ferrari SF?25 for the Scuderia Ferrari HP Formula One Team, after the end of the race exiting the pit area and talking to the media. The Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 at Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary on August?3,?2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton egyelőre csak szenved a Ferrarinál
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton üzleti vállalkozása csődöt mondott

A Forma-1-ben való szereplése mellett Hamilton több üzleti vállalkozásban is érdekelt, ezek közül az egyik jelentős veszteségeket könyvelhetett el az utóbbi időszakban. 

A Neat Burger vegán étteremláncot, amely a 40 éves brit sztár mellett többek között az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio támogatását is élvezi, mindössze néhány nappal az F1-es Belga Nagydíj előtt felszámolás alá helyezték. 

Az étteremhálózat már 2024 áprilisában bezárta összes egyesült királysági egységét, ami körülbelül 150 munkahely megszűnését eredményezte, miután jelentős pénzügyi nehézségekkel szembesültek.

A lánchoz tartozó éttermek problémái nem most kezdődtek, a vállalat már 2022-ben 7,9 millió fontos veszteséget könyvelt el, majd 2023-ra a nyolc londoni étteremből négyet bezártak – számolt be róla a motorsport.hu

A nemzetközi terjeszkedési törekvések is kudarcot vallottak, mivel a milánói és a New York-i éttermeket szintén felszámolták, 

az amerikai egység még az előző nyáron zárt be véglegesen. A gondokat csak tetézte, hogy a camdeni étterem mindössze két csillagot kapott az élelmiszerhigiéniai értékelésen, ami tovább rontotta a franchise már amúgy is megcsorbult hírnevét.

Hamilton nemrég egy újabb üzleti vállalkozását leplezte le, ami reményei szerint nagyobb sikert érhet el. A Ferrari brit sztárpilótája az Almave társalapítójaként egy különleges, alkoholmentes italt hozott forgalomba, amely a mexikói vulkánok lábánál termesztett Espadín agávéból készül. 

