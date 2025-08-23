A hatszoros MotoGP-bajnok és az összetettben jelenleg is élen álló Marc Márquez péntek délután hat ezredmásodperccel volt gyorsabb Acostánál.

Marc Márquez megállíthatatlannak tűnik

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marc Márquez továbbra is kiváló formában van

A Ducati 32 éves klasszisa ezt most némiképpen növelte, ezúttal nyolc ezreddel motorozott jobb időt, mint 21 éves KTM-es riválisa.

Mindeközben kiderült, hogy a pénteki gyakorláson "összekülönböző" ausztrál Jack Miller és a

világbajnoki pontversenyben második Álex Márquez is háromhelyes rajtbüntetést kapott, így őket hátrébb sorolják majd az időmérőn elért pozíciójukhoz képest.

#MotoGP 🇭🇺 Marc Márquez ha sido el más rápido en la FP2, 8 milésimas sobre Acosta. #HungarianGP pic.twitter.com/ylf4l4IJis — super7moto (@super7moto) August 23, 2025

A Moto2-ben Áron Canet, a Moto3-ban pedig a Maximo Quiles volt a leggyorsabb a szombat délelőtti gyakorláson.

A királykategóriában szombaton az időmérő mellett a sprintfutamot is megrendezik.

MotoGP, 2. szabadedzés (az élcsoport):

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1:37.355 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1:37.363

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 1:37.484

4. Fermín Aldeguer (spanyol, Ducati) 1:37.846

5. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1:37.886

6. Enea Bastianini (olasz, KTM) 1:37.912