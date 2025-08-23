A hatszoros MotoGP-bajnok és az összetettben jelenleg is élen álló Marc Márquez péntek délután hat ezredmásodperccel volt gyorsabb Acostánál.
A Ducati 32 éves klasszisa ezt most némiképpen növelte, ezúttal nyolc ezreddel motorozott jobb időt, mint 21 éves KTM-es riválisa.
Mindeközben kiderült, hogy a pénteki gyakorláson "összekülönböző" ausztrál Jack Miller és a
világbajnoki pontversenyben második Álex Márquez is háromhelyes rajtbüntetést kapott, így őket hátrébb sorolják majd az időmérőn elért pozíciójukhoz képest.
A Moto2-ben Áron Canet, a Moto3-ban pedig a Maximo Quiles volt a leggyorsabb a szombat délelőtti gyakorláson.
A királykategóriában szombaton az időmérő mellett a sprintfutamot is megrendezik.
MotoGP, 2. szabadedzés (az élcsoport):
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1:37.355 perc
2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1:37.363
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 1:37.484
4. Fermín Aldeguer (spanyol, Ducati) 1:37.846
5. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1:37.886
6. Enea Bastianini (olasz, KTM) 1:37.912