Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő izgalmak a Balatonnál. Akárcsak a pénteki gyakorlások, a szombati szabadedzés is a spanyol Marc Márquez és honfitársa, Pedro Acosta különcsatáját hozta a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájában, a balatonfőkajári Balaton Parkban.

A hatszoros MotoGP-bajnok és az összetettben jelenleg is élen álló Marc Márquez péntek délután hat ezredmásodperccel volt gyorsabb Acostánál.

Marc Márquez, Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez drives during the practice of motorcycle Hungarian Moto GP Grand Prix at the Balaton Park circuit in Balatonfokajar, Hungary, on August 22, 2025. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Marc Márquez megállíthatatlannak tűnik
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marc Márquez továbbra is kiváló formában van

A Ducati 32 éves klasszisa ezt most némiképpen növelte, ezúttal nyolc ezreddel motorozott jobb időt, mint 21 éves KTM-es riválisa.

Mindeközben kiderült, hogy a pénteki gyakorláson "összekülönböző" ausztrál Jack Miller és a

 világbajnoki pontversenyben második Álex Márquez is háromhelyes rajtbüntetést kapott, így őket hátrébb sorolják majd az időmérőn elért pozíciójukhoz képest.

A Moto2-ben Áron Canet, a Moto3-ban pedig a Maximo Quiles volt a leggyorsabb a szombat délelőtti gyakorláson.

A királykategóriában szombaton az időmérő mellett a sprintfutamot is megrendezik.

MotoGP, 2. szabadedzés (az élcsoport):
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1:37.355 perc
2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1:37.363
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 1:37.484
4. Fermín Aldeguer (spanyol, Ducati) 1:37.846
5. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1:37.886
6. Enea Bastianini (olasz, KTM) 1:37.912

A MotoGP szupersztárja megdöbbentően nyilatkozott a balatoni pályáról
MotoGP: bulizás helyett heti öt motoros edzésre jár Talmácsi Gábor utódja
Füstölő és lángoló motorok a MotoGP első magyar szabadedzésén – videó
„A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön” – így készül a hazai MotoGP-futamra Talmácsi Gábor


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!