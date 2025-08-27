Live
Ez lenne ám a meglepetés. Amerikai sajtóértesülések szerint a Red Bull F1-es csapata egy másik sorozat sztárját, Alex Palou próbálja megnyerni, hogy ő legyen Max Verstappen csapattársa 2026-ban.

Max Verstappent az elmúlt években nemigen tudta senki megállítani a Forma-1-ben, és hasonló utat járt be az IndyCarban Alex Palou is.

Max Verstappen, INDIANAPOLIS, INDIANA - MAY 26: Alex Palou, driver of the #10 DHL Chip Ganassi Racing Honda, poses for a photo during the winner's photo shoot for the NTT IndyCar Series 109th Running Of The Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway on May 26, 2025 in Indianapolis, Indiana. James Gilbert/Getty Images/AFP (Photo by James Gilbert / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alex Palou jövőre akár már Max Verstappen csapatársaként ünnepelhet
Fotó: JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

IndyCar-sztár lehet Max Verstappen csapattársa?

A spanyol versenyző idén az indianapolisi 500 mérföldest is megnyerte, az idei bajnoki korona pedig már futamokkal a szezon vége előtt a fejére került – Palou ezzel a széria négyszeres bajnokának mondhatja magát - írja a Vezess.

A pilóta számára nem ismeretlen az F1, korábban a McLarennel szabadedzéseken is részt vett. Tervben volt az is, hogy akár a Forma-1-re is „átnevelhetik” az Amerikában sikeres versenyzőt, ez azonban kútba esett, ráadásul nem szépen: a felek a bíróságon pereskedtek egymással.

Palou számára azonban újra megnyílhat az út a Forma-1 felé: amerikai sajtóértesülések szerint a Red Bull az, aki kopogtat nála, és szívesen beültetnék a négyszeres bajnokot a másik négyszeres bajnok, Max Verstappen mellé.

Az IndyStar lap információi szerint Palou 2026 végéig érvényes IndyCar-szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, mely elvileg lehetőséget teremtene arra, hogy a Red Bull jókora összegért megvegye a spanyolt az őt foglalkoztató Chip Ganassi Racingtől.

