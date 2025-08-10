Max Verstappen minden bizonnyal már lemondott a címvédésről az idei évben. A Red Bull négyszeres világbajnoka 14 versenyhétvége elteltével az egyéni összetett harmadik helyén áll, de lemaradása már közel 100 pont az éllovas Oscar Piastri mögött. A holland már javában vakációzik, és a nyaralása közben is sikerült alaposan felhívnia magára a figyelmet.

Max Verstappennek már szinte csodára lenne szüksége, hogy sorozatban ötödször is világbajnok legyen

Fotó: Csudai Sándor

Max Verstappen különös sapkája

Verstappen párja, Kelly Piquet a közösségi médiában több fotót is megosztott a közös vakációjukról, köztük egy fekete-fehér tengerparti képet, amelyen a holland pilóta egy felettébb érdekes baseball sapkában látható. Első ránézésre talán úgy tűnhet, semmi különleges nincs benne, de jobban megnézve máris világossá válik, miért robbantotta fel vele az internetet a Red Bull sztárja.

yeah! cute couple...



boob hat... max verstappen boob hat pic.twitter.com/8mZnjYQXLa — ellie (@ellieversainz) August 9, 2025

Verstappen sapkáján ugyanis egy egyszerűen megrajzolt női mell látható,

a rajongók pedig nem bírták megállni, hogy ne kommenteljék a látottakat – számolt be róla a motorsport.com.

„Komolyan, Max?” – írták sokan a 27 éves pilóta fotójára reagálva, aki hiába vált nemrég apává, láthatóan nem zavartatta magát az egyedi sapka miatt.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek