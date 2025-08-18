Max Verstappen 2021 és 2024 között négy egymást követő egyéni világbajnoki címet nyert a Red Bull versenyzőjeként, az ötödiket azonban nem ebben a szezonban fogja megszerezni. A holland sztár frusztrálónak tartja csapata jelenlegi helyzetét, de már elfogadta, hogy ez az idény számukra elúszott.

Max Verstappennek már szinte csodára lenne szüksége, hogy sorozatban ötödször is világbajnok legyen

Fotó: Csudai Sándor

Max Verstappen elfogadja a helyzetet

„Nekem is csak el kell fogadnom, hogy hol vagyunk most. Persze, jelenleg nem mi vagyunk a leggyorsabbak, de nem is mi vagyunk a leglassabbak. Mindig jobbak akarunk lenni, és tulajdonképpen ez akkor is így volt, amikor győztünk. Most már egyszerűen nem nyerünk olyan sokat” – nyilatkozta Verstappen.

Csak arra próbálunk koncentrálni, hogy egy kicsit jobban megértsük az autót, hogy hol találjunk köridőt, mert jövőre új szabályok lesznek, de szerintem idén is van még mit tanulnunk.

Előtte sok olyan évem volt, amikor nem volt győztes autóm, szóval ilyen a Forma-1, és ezt eddig is tudtam, szóval nem olyan nehéz kezelni” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

Max Verstappen is tudja, hogy a 2025-ös nem a Red Bull éve

Fotó: Csudai Sándor

A 27 éves pilóta szerzett a csapat 194 pontjából 187-et, a szezont mellette kezdő Liam Lawson után az új-zélandit váltó Cunoda Júki sem alkotott még maradandót, de Verstappen megvédte japán csapattársát.

„Júki nem piskóta. Ez az egész már régóta tart. Talán ez egy jel. Minek a jele? Ezt mindenki döntse el maga” – mondta a sajtónak Verstappen.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

