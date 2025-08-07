Live
A Red Bull négyszeres világbajnoka csupán a kilencedik helyen ért célba a Magyar Nagydíjon. Max Verstappen az egyik leggyengébb eredményét produkálta a szezonban, nyilatkozatával pedig alaposan a földbe döngölte saját csapatát.

Max Verstappen minden bizonnyal kiszállt a vb-címért folyó harcból. A négyszeres világbajnok 14 futamot követően a harmadik helyen áll az egyéni összetettben, de lemaradása már közel 100 pont az éllovas Oscar Piastri mögött. A Lando Norris győzelmével véget ért 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj után a holland lemondóan nyilatkozott, azt állította, hogy ebben az évben a Red Bull már nem fog futamot nyerni.

Max Verstappen, Forma-1 - Magyar Nagydíj, mogyoródi Hungaroring, Mogyoród, Hungaroring, Forma-1MagyarNagydíj, Forma-1, Magyar Nagydíj, harmadik szabadedzés, harmadikszabadedzés, Mogyoród, életképek, 2025.08.02.
Max Verstappen erősen fogalmazott, idén már nem lát esélyt futamgyőzelemre
Fotó: Csudai Sándor

Max Verstappen demoralizálta a Red Bullt

Az F1-es szakértő és stratégiai elemző, Bernie Collins aggasztónak tartja Verstappen futam után adott nyilatkozatát.

Amikor egy versenyző kijelenti, hogy ebben az évben már nem fognak futamot nyerni, az rendkívül demoralizáló lehet a mérnökök számára. Ez inkább egy erőteljes üzenet a csapat felé, hogy komoly változtatásokra van szükség az autón 

– mondta Collins Verstappen kapcsán, aki a csapatrádión keresztül is többször panaszkodott az autóra a Hungaroringen.

A holland már a magyarországi futam előtt figyelmeztette csapatát, hogy kellemetlen meglepetés várhat rájuk, és ez be is igazolódott Mogyoródon. Az F1-es szakértő szerint azonban a kirúgott Christian Horner utódja, Laurent Mekies érkezése megoldást jelenthet a Red Bull régóta fennálló problémáira, ám ez sem történik meg egyik napról a másikra.

Formula 1 driver Max Verstappen of Red Bull Racing and Laurent Mekies, team boss of Red Bull Racing, participate in the sprint race and qualification for the Grand Prix Formula 1 at Circuit Spa Francorchamps for the Formula 1 Moet & Chandon Belgium Grand Prix 2025 season 2025-2026 in Spa, Belgium, on July 26, 2025. (Photo by Marcel van Dorst / EYE4images/NurPhoto) (Photo by EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Laurent Mekies (jobbra) csapatfőnök lesz a Red Bull megmentője?
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

„Mekies kifejezetten taktikus személyiség, aki segíthet stabilizálni a csapat teljesítményét és megoldani azokat az alapvető gondokat, amelyekkel már több szezon óta küzdenek” – tette hozzá Collins.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

