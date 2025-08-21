Max Verstappen sokat köszönhet Helmut Markónak a Red Bullnál, ugyanis a most 82 éves tanácsadó volt az, aki annak idején lehetőséget adott az akkor még 17 éves tehetségnek. A holland végül bebizonyította, hogy ez jó döntés volt, mert 27 éves korára már négyszeres világbajnoknak mondhatja magát. Tavaly úgy tűnt, Marko elhagyhatja az energiaitalosokat, és állítólag Verstappen szerződésében is szerepelt egy záradék, amely lehetővé tette volna számára a távozást, amennyiben Marko már nem dolgozik a csapatnál.

Max Verstappen különleges viszonyt ápol Helmut Markóval

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen titkos megállapodást kötött a Red Bull-lal

Ez a feltétel döntő szerepet játszott abban, hogy a 82 éves szakember „túlélte” az idény közben kirúgott Christian Hornert, akinek a menesztése után Verstappen nem rögtön kötelezte el magát a Red Bullnál való maradás iránt. Bár a holland sztár teljesítményalapú kilépési lehetősége lejárt, továbbra is óriási nyomást gyakorolhatott volna a csapatra egy átigazolási kéréssel. Verstappen egyeztetéseket folytatott a Mercedesszel, de a Magyar Nagydíjon bejelentette, hogy jövőre is marad a Red Bullnál. Az osztrák istállóval 2028-ig érvényes a szerződése, amelyben kilépési záradékok továbbra is szerepelnek.

Max Verstappen a 2026-os idényt még biztosan a Red Bullnál tölti

Fotó: FADEL SENNA / AFP

A brazil F1-es újságírónő, Julianne Cerasoli információi szerint Verstappen azért nem igazolt a Mercedeshez Horner elküldése után, mert a szerződése nem tette lehetővé a távozást.

Egy titkos megállapodás értelmében a holland megfogadta Markónak, hogy még egy évig marad

– adta hírül a motorsport.com. Mindez Verstappen lehetőségeit nyitva hagyja 2027-re, amikor már tisztán láthatja az új technikai szabályzat szerinti erőviszonyokat, és ennek tudatában döntheti el, hogy marad, vagy inkább egy versenyképesebbnek tűnő csapathoz igazol.

