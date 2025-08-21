Live
A Red Bull négyszeres világbajnoka a Forma-1-es Magyar Nagydíj után jelentette be, hogy jövőre is az osztrák csapatnál marad. Max Verstappen akár a Mercedeshez is távozhatott volna, ám volt egy megállapodása, ami ezt nem tette lehetővé.

Max Verstappen sokat köszönhet Helmut Markónak a Red Bullnál, ugyanis a most 82 éves tanácsadó volt az, aki annak idején lehetőséget adott az akkor még 17 éves tehetségnek. A holland végül bebizonyította, hogy ez jó döntés volt, mert 27 éves korára már négyszeres világbajnoknak mondhatja magát. Tavaly úgy tűnt, Marko elhagyhatja az energiaitalosokat, és állítólag Verstappen szerződésében is szerepelt egy záradék, amely lehetővé tette volna számára a távozást, amennyiben Marko már nem dolgozik a csapatnál.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 23: 2024 F1 World Drivers Champion Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates with Oracle Red Bull Racing Team Consultant Dr Helmut Marko in the Paddock after the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 23, 2024 in Las Vegas, Nevada. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Max Verstappen különleges viszonyt ápol Helmut Markóval
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen titkos megállapodást kötött a Red Bull-lal

Ez a feltétel döntő szerepet játszott abban, hogy a 82 éves szakember „túlélte” az idény közben kirúgott Christian Hornert, akinek a menesztése után Verstappen nem rögtön kötelezte el magát a Red Bullnál való maradás iránt. Bár a holland sztár teljesítményalapú kilépési lehetősége lejárt, továbbra is óriási nyomást gyakorolhatott volna a csapatra egy átigazolási kéréssel. Verstappen egyeztetéseket folytatott a Mercedesszel, de a Magyar Nagydíjon bejelentette, hogy jövőre is marad a Red Bullnál. Az osztrák istállóval 2028-ig érvényes a szerződése, amelyben kilépési záradékok továbbra is szerepelnek.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen and Red Bull Racing's Japanese driver Yuki Tsunoda arrive at the circuit ahead of the third practice session ahead of the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in Sakhir on April 12, 2025. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
Max Verstappen a 2026-os idényt még biztosan a Red Bullnál tölti
Fotó: FADEL SENNA / AFP

A brazil F1-es újságírónő, Julianne Cerasoli információi szerint Verstappen azért nem igazolt a Mercedeshez Horner elküldése után, mert a szerződése nem tette lehetővé a távozást. 

Egy titkos megállapodás értelmében a holland megfogadta Markónak, hogy még egy évig marad 

– adta hírül a motorsport.com. Mindez Verstappen lehetőségeit nyitva hagyja 2027-re, amikor már tisztán láthatja az új technikai szabályzat szerinti erőviszonyokat, és ennek tudatában döntheti el, hogy marad, vagy inkább egy versenyképesebbnek tűnő csapathoz igazol.

