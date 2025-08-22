Sajtóhírek szerint Valtteri Bottas megállapodott új csapatával, így a 2026-os Forma-1-es idénytől az újonc Cadillac pilótája lesz. A tavaly év végén a Saubertől távozó rutinos finn pilóta ülés nélkül maradt, de visszatért a Mercedeshez, ahol jelenleg a tartalékversenyzői pozíciót tölti be. A 35 éves Bottast várhatóan jövő héten, a Holland Nagydíj előtt mutatja majd be hivatalosan a Cadillac.

Jövőre a Cadilac pilótájaként tér vissza Valtteri Bottas, a Mercedes tartalékosa

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Nem ússza meg a büntetést a Mercedes pilótája

Valtteri Bottas a tavalyi szezon utolsó futamán, az Abu-Dzabi Nagydíjon összeütközött Kevin Magnussennel, aki emiatt kénytelen volt feladni a versenyt. A sportfelügyelők időbüntetés helyett öt rajthelyes hátrasorolással sújtották a finnt, aki azóta egyetlen futamon sem szerepelt, vagyis még nem töltötte le a büntetését.

Bár az eddigi szabályozás szerint a büntetéseknek nincs elévülési idejük, az FIA sportszabályzatának módosítása után felmerült, hogy ilyen esetekben haladékot nyújt a versenyzőknek. Az új szabályzat értelmében a rajthelyes büntetéseket a kiszabásuktól számított 12 hónapon belül kell letölteni, ennek értelmében Bottas büntetése csak 2025. december 9-ig szól. Vagyis a finn büntetése még azelőtt elévülne, hogy csatlakozna az amerikai istállóhoz, kivéve, ha még az idei szezonban versenyezni fog, bár erre csak abban az esetben van esély, ha George Russell, vagy Kimi Antonelli valamilyen oknál fogva nem tudna indulni egy versenyen.

Az FIA azonban most egyértelművé tette, hogy ez nem így lesz.

„Jelenleg a büntetés érvényben marad, mivel nincs arra mód, hogy a hatályban lévő szabályozások alapján kiszabott büntetést visszamenőleg módosítsuk. A cél az, hogy a jövőben elkerüljük a hasonló helyzeteket” - mondta a RacingNews365-nek a FIA szóvivője.

Így hacsak nem történik újabb változtatás Bottas Cadillac-es debütálása előtt, a finn F1-es versenyző 15 hónappal a szabálysértés után ötrajthelyes büntetéssel kezdi majd meg a 2026-os szezonnyitót az Ausztrál Nagydíjon.