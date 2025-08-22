Live
Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Megdöbbentő vallomást tett a Mercedes brit Forma-1-es pilótája. George Russell ugyanis elismerte, hogy korábban a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csapattársaként pszichológus segítségét kellett kérnie.

George Russel 2017-ben került be a Mercedes juniorprogramjába, ezt követően sikert aratott a GP3-ban, majd az F2-ben nyert bajnoki címei után sokan Lewis Hamilton utódjaként tekintettek rá az istállónál. 

George Russell of United Kingdom driver of the F1 race car No 63, the Mercedes W16 for the Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, after the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 race at the circuit Hungaroring in Mogyorod near Budapest, Hungary on August 3, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Hamilton távozásával George Russell lett a Mercedes elszámú pilótája
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Pszichológus segített a Mercedes pilótájának

A brit pilóta F1-es pályafutása kezdetén három szezont töltött kölcsönben a szenvedő Williamsnél, majd 2022-ben kapta meg a lehetőséget a Mercedesnél, pont abban az időszakban, ami egybeesett a talajhatású autók korszakának kezdetével az F1-ben. A brit versenyzőre nem várt könnyű feladat, ugyanis a wokingi istállónál Lewis Hamilton volt a csapattársa, aki az előző nyolc szezonból hatszor is világbajnoki címet nyert.

Bár a csapatváltás jelentős pillanat volt Russell karrierjében, a brit mégis elismerte, hogy ideges volt akkoriban, mert elsőre ijesztőnek tűnt a számára a hétszeres vb-győztes honfitársa mellett versenyezni.

„Hatalmas élmény volt, mert olyan érzés volt, mintha megmásztam volna a ranglétrát. Úgy értem, olyan volt, mintha egy helyett egyszerre három lépcsőt léptem volna feljebb. Azokban a hónapokban, még mielőtt elkezdtem volna a közös munkát a Mercedesszel, azt gondoltam magamban: 'Hiszek magamban. Hiszem, hogy bárkit le tudok győzni'. De az igazság az, hogy nem tudhatod, amíg nem nézel szembe a valaha volt legjobbal. Csatlakoztam a csapathoz, ahol ő már 10 éve ott volt. Minden köré épült fel” – kezdte Russell az Untapped című podcastban.

Lewis Hamilton and George Russell participate in the Formula 1 Pirelli Grand Prix Du Canada in Montreal, Canada, on June 13, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton és Georg Russell már ellenfélként küzd egymással a Forma-1-ben
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Russell elárulta, hogy az első mercedeses szezonjára készülve pszichológus segítségét kérte, hogy a ránehezedő nyomás ellenére jobb lelkiállapotba kerülhessen.

„Szóval, azon töprengtem, hogyan fogom ezt pszichológiailag kezelni, míg egy napon nagyon jót beszélgettem a pszichológusommal, aki elmondta, hogyan kellene megbirkóznom azzal a nyomással, hogy Hamilton a csapattársam. Arra a következtetésre jutottunk, hogy amikor besétálok a garázsba, felveszem a sisakomat és lehúzom a sisakrostélyt, nem számíthat, ki a csapattársam. Akár egy újonc, akár minden idők legjobbja, mert egyedül én vagyok felelős a saját sorsom alakításáért. Ezzel a gondolkodásmóddal mentem bele a versenyekbe” – fogalmazott a Mercedes versenyzője, aki nemrég Michael Schumacherhez hasonlította magát

Hamilton távozása óta Russell elsőszámú pilótája lett a Mercedesnek, és azóta már nem érzi azt a ránehezedő nyomást a csapattársával szemben, amit a hétszeres világbajnok mellett élvezett. 

„Az előző szezonokban kb. 95 százalékban végeztem a csapattársam előtt, de Lewis ellen a cél az volt, hogy a bajnokságban előtte végezzek, és a futamok több mint felén győzzem le. Szóval pszichológiai szempontból ez volt az eddigi legnagyobb változás, amit valaha is átéltem – vagyis elfogadni, hogy lesznek olyan időszakok, amikor mögötte fogok állni, miközben az a célom, hogy legyőzzem őt” – mondta.

