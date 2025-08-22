George Russel 2017-ben került be a Mercedes juniorprogramjába, ezt követően sikert aratott a GP3-ban, majd az F2-ben nyert bajnoki címei után sokan Lewis Hamilton utódjaként tekintettek rá az istállónál.

Hamilton távozásával George Russell lett a Mercedes elszámú pilótája

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Pszichológus segített a Mercedes pilótájának

A brit pilóta F1-es pályafutása kezdetén három szezont töltött kölcsönben a szenvedő Williamsnél, majd 2022-ben kapta meg a lehetőséget a Mercedesnél, pont abban az időszakban, ami egybeesett a talajhatású autók korszakának kezdetével az F1-ben. A brit versenyzőre nem várt könnyű feladat, ugyanis a wokingi istállónál Lewis Hamilton volt a csapattársa, aki az előző nyolc szezonból hatszor is világbajnoki címet nyert.

Bár a csapatváltás jelentős pillanat volt Russell karrierjében, a brit mégis elismerte, hogy ideges volt akkoriban, mert elsőre ijesztőnek tűnt a számára a hétszeres vb-győztes honfitársa mellett versenyezni.

„Hatalmas élmény volt, mert olyan érzés volt, mintha megmásztam volna a ranglétrát. Úgy értem, olyan volt, mintha egy helyett egyszerre három lépcsőt léptem volna feljebb. Azokban a hónapokban, még mielőtt elkezdtem volna a közös munkát a Mercedesszel, azt gondoltam magamban: 'Hiszek magamban. Hiszem, hogy bárkit le tudok győzni'. De az igazság az, hogy nem tudhatod, amíg nem nézel szembe a valaha volt legjobbal. Csatlakoztam a csapathoz, ahol ő már 10 éve ott volt. Minden köré épült fel” – kezdte Russell az Untapped című podcastban.

Lewis Hamilton és Georg Russell már ellenfélként küzd egymással a Forma-1-ben

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Russell elárulta, hogy az első mercedeses szezonjára készülve pszichológus segítségét kérte, hogy a ránehezedő nyomás ellenére jobb lelkiállapotba kerülhessen.

„Szóval, azon töprengtem, hogyan fogom ezt pszichológiailag kezelni, míg egy napon nagyon jót beszélgettem a pszichológusommal, aki elmondta, hogyan kellene megbirkóznom azzal a nyomással, hogy Hamilton a csapattársam. Arra a következtetésre jutottunk, hogy amikor besétálok a garázsba, felveszem a sisakomat és lehúzom a sisakrostélyt, nem számíthat, ki a csapattársam. Akár egy újonc, akár minden idők legjobbja, mert egyedül én vagyok felelős a saját sorsom alakításáért. Ezzel a gondolkodásmóddal mentem bele a versenyekbe” – fogalmazott a Mercedes versenyzője, aki nemrég Michael Schumacherhez hasonlította magát.