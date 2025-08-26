Live
Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Riccardo Patrese kimondta, amit sokan gondolnak a Forma-1 ápolásra szoruló legendájáról. Michael Schumachernek kevés esélye van a gyógyulásra.

„Még él, de...” - mondta a régi barátja, Riccardo Patrese a Forma-1-es legenda, Michael Schumacher állapotáról. A hétszeres F1-es világbajnok Schumacher 2013 decemberében szenvedett súlyos balesetet síelés közben.

German Benetton-Ford driver Michael Schumacher sprays champagne over French Williams-Renault driver Alain Prost as Italian driver Riccardo Patrese (Benetton-Ford) looks on, on July 11, 1993 in Silverstone on the podium of the British Formula One Grand Prix. Prost won his fifth British Grand Prix in ten years in front of Schumacher and Patrese. AFP PHOTO/JEAN-LOUP GAUTREAU (Photo by JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP)
Michael Schumacher és Riccardo Patrese (jobbra) jó barátok voltak
Fotó: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

Michael Schumachernek nincs sok reménye

A borzalmas következményekkel járó baleset után az olasz autóversenyző még felajánlotta a segítségét, de a Forma-1 hétszeres világbajnokának családja udvariasan visszautasította, hogy meglátogassa Schumit – írja a Bors.

A 71 éves pilóta kevéssel a 2013 végi síbalesete előtt még találkozott Michael Schumacherrel, azóta nem látta exkollégáját. Elmondta, hogy a versenyeken jó, a versenyek után pedig nagyon jó volt a kapcsolatuk egymással.

„A balesete után felajánlottam a segítségemet, hogy lássam, segít-e, ha meglátogatom. Megpróbáltam, igen, hogy ha akarják, ott lehettem volna segíteni. Ők (Schumacher családja – a szerző) azonban inkább egyedül maradtak,

 így most semmit sem tudok Michaelről – mondta Patrese, hozzátéve, hogy természetesen tiszteletben tartja Corinna Schumacherék döntését.

Patresének semmilyen kapcsolata nincs már Schumi rokonaival, így különösen pesszimista Michael Schumacher állapota kérdésében.

Nem hinném, hogy sok reménye lenne. Persze még él, de nem tudom, jelenleg hogyan tölti egy napját. Senki sem tudja, mert titokban akarják tartani

 – fogalmazott Riccardo Patrese.

