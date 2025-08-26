„Még él, de...” - mondta a régi barátja, Riccardo Patrese a Forma-1-es legenda, Michael Schumacher állapotáról. A hétszeres F1-es világbajnok Schumacher 2013 decemberében szenvedett súlyos balesetet síelés közben.

Michael Schumacher és Riccardo Patrese (jobbra) jó barátok voltak

Fotó: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

Michael Schumachernek nincs sok reménye

A borzalmas következményekkel járó baleset után az olasz autóversenyző még felajánlotta a segítségét, de a Forma-1 hétszeres világbajnokának családja udvariasan visszautasította, hogy meglátogassa Schumit – írja a Bors.

A 71 éves pilóta kevéssel a 2013 végi síbalesete előtt még találkozott Michael Schumacherrel, azóta nem látta exkollégáját. Elmondta, hogy a versenyeken jó, a versenyek után pedig nagyon jó volt a kapcsolatuk egymással.

„A balesete után felajánlottam a segítségemet, hogy lássam, segít-e, ha meglátogatom. Megpróbáltam, igen, hogy ha akarják, ott lehettem volna segíteni. Ők (Schumacher családja – a szerző) azonban inkább egyedül maradtak,

így most semmit sem tudok Michaelről – mondta Patrese, hozzátéve, hogy természetesen tiszteletben tartja Corinna Schumacherék döntését.

Patresének semmilyen kapcsolata nincs már Schumi rokonaival, így különösen pesszimista Michael Schumacher állapota kérdésében.

Nem hinném, hogy sok reménye lenne. Persze még él, de nem tudom, jelenleg hogyan tölti egy napját. Senki sem tudja, mert titokban akarják tartani

– fogalmazott Riccardo Patrese.