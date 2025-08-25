A balatoni MotoGP rendkívül jól sikerült, rengetegen voltak kíváncsiak a világ legjobb motorosaira. Az összetettben is az élen álló 32 éves Marc Márquez így sorozatban hetedik futamgyőzelmét aratta a MotoGP-ben, sőt, egymás után hetedik alkalommal duplázott egy hétvégén, mivel szombaton a sprintversenyt is megnyerte Balatonfőkajáron a Magyar Nagydíjon. Márqueznek ez az idei 10. futamgyőzelme, és mivel még nyolc forduló hátravan az idényből, könnyen előfordulhat, hogy megdönti majd a saját rekordját, amely 13 siker egy szezonban. A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára.

Marc Márquez egymás után hetedik alkalommal duplázott, ő volt a MotoGP sztárja a hétvégén

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A MotoGP spanyol sztárja nagyot ment a Balatonon

Az összességében a kilencedik világbajnoki címe felé robogó motoros megadta a módját az ünneplésnek a hétvégén, fogalmazzunk úgy, nem kímélte a csillagászati összegbe kerülő Ducatit akkor, amikor nemes egyszerűséggel sörnyitónak használta. Lehet, hogy utána nem dicsérték meg a szerelői.